Due giovani sono stati arrestati nel corso di un blitz antidroga eseguito dai carabinieri a Menfi. In manette, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sono finiti un 26enne e un 27enne. I due indagati si trovavano insieme quando i militari dell’Arma hanno eseguito delle perquisizioni prima personali e poi estese anche alle rispettive abitazioni.

Nella disponibilità del primo sono stati rinvenuti 140 grammi di cocaina, 200 grammi di hashish e 4 mila euro in contanti; il secondo, invece, aveva un panetto di hashish dal peso di 50 grammi e circa mille euro in contanti. Ad entrambi, inoltre, sono stati sequestrati dei bilancini di precisione. Dopo le formalità di rito sono stati trasferiti nel carcere di Sciacca. Sono difesi dagli avvocati Ninni Giardina e Calogero Lanzarone.

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