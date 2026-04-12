Tragedia questa mattina a Ravanusa. Una pensionata di 80 anni, Maria Giordano, ha perso la vita nella sua abitazione di via Silvio Pellico. Il corpo senza vita dell’anziana è stato trovato all’interno di un serbatoio d’acqua utilizzato come riserva. Quasi sicuramente si è trattato di un incidente domestico.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione ed il personale sanitario 118. Secondo la ricostruzione dell’accaduto la donna sarebbe andata a controllare il livello dell’acqua dei recipienti e sporgendosi eccessivamente è finita all’interno di uno dei recipienti.

E’ deceduta per annegamento con conseguente arresto cardiaco.

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