Centrodestra, è caos candidato: spunta Zicari. La Lega avverte: “No a coalizioni senza la Dc”

Agrigento – Più che una trattativa politica, sembra ormai una girandola di nomi destinata a riaccendere, ogni volta, nuovi veti. Nel centrodestra agrigentino il tempo stringe, ma la sintesi resta lontana.

Nelle ultime ore, dopo uno scambio telefonico nel pomeriggio, Decio Terrana avrebbe messo sul tavolo il nome di Roberta Zicari come possibile candidato unitario. Un’indicazione che si inserisce in un quadro già frammentato, dove ogni nuova proposta finisce per alimentare tensioni e resistenze interne.

Il confronto tra Forza Italia, MPA – Grande Sicilia, Fratelli d’Italia e UDC resta aperto, ma senza un approdo concreto. I partiti parlano di candidato unitario, ribadiscono la volontà di chiudere in tempi brevi, ma al momento un nome condiviso non c’è. E soprattutto pesa l’assenza della Democrazia Cristiana, esclusione che ha immediatamente innescato la reazione della Lega.

In un comunicato ufficiale, i coordinatori regionali di Forza Italia, MPA – Grande Sicilia e UDC, in collegamento con il commissario regionale di Fratelli d’Italia, hanno ribadito la volontà di costruire una coalizione ampia, comprendente anche la Lega, e di lavorare congiuntamente per individuare “in tempi brevissimi” il candidato sindaco. Un passaggio che richiama il “senso delle istituzioni” e “l’amore per Agrigento”, ma che nei fatti non scioglie i nodi politici.

A intervenire con toni chiari è il segretario regionale della Lega, Nino Germanà, che richiama la necessità di mantenere compatto lo schema politico regionale:

«Ad Agrigento la coalizione di centrodestra deve mostrare unità e non può essere difforme dalla compagine che sostiene il presidente della Regione. Non sarebbe accettabile lasciare fuori un alleato come la Democrazia Cristiana».

Germanà sottolinea anche l’assenza della Lega al tavolo di confronto, spiegata con l’impossibilità del commissario regionale di Fratelli d’Italia Luca Sbardella a partecipare per motivi di salute, ma chiarisce che il punto centrale resta politico: evitare “fughe in avanti” e costruire una sintesi vera.

«Abbiamo personalità spendibili – aggiunge – in grado di guidare con competenza e capacità Agrigento nei prossimi cinque anni. Chiediamo un confronto franco».

Il risultato, ad oggi, è uno scenario bloccato: da un lato i partiti che invocano unità senza riuscire a trovare un nome, dall’altro gli alleati che alzano il livello dello scontro per non restare fuori dalla partita. E mentre il tempo scorre verso le elezioni, il rischio è che la ricerca del candidato si trasformi sempre più in un gioco di equilibri e veti incrociati, lontano da quella sintesi politica che la città attende.

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