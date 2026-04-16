Centrodestra, c’è Alonge: ma restano fuori Lega e DC

AGRIGENTO – Adesso è ufficiale. Fratelli d’Italia, Forza Italia, Mpa–Grande Sicilia e Udc sciolgono le riserve e indicano Dino Alonge come candidato sindaco di Agrigento. Una scelta che arriva dopo giorni di trattative e che punta su un profilo “espressione del mondo delle professioni”, capace – secondo i promotori – di coniugare competenza, radicamento e apertura al dialogo.

“Fratelli d’Italia, Forza Italia, Mpa–Grande Sicilia e Udc ufficializzano la candidatura dell’avvocato Dino Alonge a sindaco di Agrigento, sottoscrivendo un percorso politico condiviso in vista delle prossime amministrative. Si tratta di una convergenza tra queste quattro forze politiche, che hanno individuato in Alonge una figura espressione del mondo delle professioni, che si è speso nel sociale, capace di rappresentare una proposta credibile per il governo della città. Avvocato e professionista stimato nel territorio, Alonge viene indicato come punto di equilibrio tra competenza e radicamento locale.

Contestualmente all’annuncio, i partiti promotori hanno ribadito la volontà di mantenere aperto il dialogo con tutte le altre forze politiche del centrodestra, civiche e sociali che intendano contribuire alla costruzione di un progetto ampio per Agrigento. L’obiettivo è quello di dare vita a un’iniziativa amministrativa inclusiva, capace di aggregare ulteriori energie e competenze attorno a un programma di rilancio della città. Con questa scelta, FdI, FI, Mpa–Grande Sicilia e Udc avviano dunque il loro percorso elettorale, puntando su una candidatura condivisa e su un’apertura al confronto”.

Lo dichiarano i coordinatori regionali Marcello Caruso (Forza Italia), Luca Sbardella (Fratelli d’Italia), Fabio Mancuso (Mpa Grande Sicilia) e Decio Terrana (Udc).

Ma se da un lato arriva l’ufficialità, dall’altro la fotografia del centrodestra resta tutt’altro che compatta. Restano infatti fuori Lega e DC, due tasselli non secondari nella costruzione di una coalizione davvero unitaria. E proprio la Lega, nelle ultime ore, aveva lasciato trapelare più di una perplessità: ieri dichiarazioni poco prudenti, con il senatore Nino Germanàche aveva ammesso di non conoscere il candidato.

Un passaggio che oggi pesa. Perché sul tavolo del Carroccio si apre una partita delicata, una di quelle che impongono una scelta chiara: entrare nel perimetro della coalizione o segnare una distanza politica. In altre parole, per la Lega si profila una vera e propria “gatta da pelare”.

A complicare ulteriormente il quadro è la posizione della DC, che al momento resta fuori dal perimetro della candidatura. Il coordinatore regionale Totò Cascio prende tempo e apre a un confronto imminente:

“Oggi li incontreremo perché il nostro percorso va insieme alla Lega e quindi decideremo il da farsi. Valuteremo il da farsi, ma non siamo ancora in grado di poter dire se decideremo di appoggiarlo. Entro la serata saremo più precisi”.

Parole che confermano come l’asse DC–Lega si muova in maniera coordinata e che la partita sia tutt’altro che chiusa. Il centrodestra, almeno per ora, resta diviso in attesa di capire se e come si potrà ricomporre.

Il percorso, dunque, è avviato. Ma l’unità – quella vera – è ancora tutta da costruire. Intanto, tra i corridoi della politica e sui social, ad Agrigento qualcuno ha già iniziato a ribattezzarlo “mister X”: al momento, infatti, non circola neppure una foto ufficiale del candidato Alonge, dettaglio che contribuisce ad alimentare curiosità e interrogativi attorno a una candidatura partita all’improvviso.

Nella foto, l’unica al momento in circolazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Agrigento, Alonge è quello cerchiato in rosso alle spalle del presidente Gaziano.

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