Agrigento in finale nazionale: il Gallo-Sciascia sfida l’Italia dell’enogastronomia

C’è un pezzo di Agrigento che il 29 aprile salirà sul palco nazionale dell’eccellenza enogastronomica. È quello dell’I.S. “Gallo–Sciascia”, unico istituto siciliano ammesso alla finale del contest HoReCa Manpower “Scopri il tuo talento”, dopo aver superato una selezione che ha coinvolto ben 34 scuole da tutta Italia.

Un risultato che pesa, e che racconta molto più di una semplice competizione: parla di formazione, di visione e di una scuola capace di trasformare il territorio in progetto.

La finalissima si terrà al District Food di Reggio Emilia, dove gli studenti agrigentini porteranno due idee fortemente identitarie: “KOLIMBÉ – Ascolta il silenzio delle radici” per il settore Accoglienza turistica e “Oro Ipogeo” per il settore Sala e Vendita.

Dietro questi nomi c’è un racconto profondo che affonda le radici nella Kolymbetra, cuore antico della Valle dei Templi, reinterpretata come esperienza contemporanea. Un hotel diffuso e semi-ipogeo, immerso nella natura e connesso agli antichi acquedotti, dove l’ospite non soggiorna soltanto, ma attraversa un vero e proprio percorso sensoriale.

Accanto al progetto turistico, prende forma anche “Oro Ipogeo”, un mocktail che è molto più di una bevanda: è una narrazione liquida del territorio. Agrumi, botaniche locali, seltz e note di mandorla e vaniglia diventano strumenti per raccontare il viaggio dell’acqua nel sottosuolo, trasformando ogni sorso in esperienza.

A guidare gli studenti, i docenti Giacomo Morello, Vanessa Di Caro e Leonardo Mangione, con un lavoro sinergico che ha permesso di superare la concorrenza nazionale e conquistare l’accesso alla finale. In gara ci saranno Gabriele Vitello, Anida Kuti, Salvatore Fragapane, Luigi Mugavero, Tania Milioto e Melissa Maria Barba, chiamati a confrontarsi con prove pratiche, simulazioni manageriali e sfide creative davanti a professionisti del settore alberghiero e della ristorazione.

Il verdetto arriverà a Reggio Emilia, ma il segnale è già chiaro: quando scuola, territorio e innovazione si incontrano, Agrigento sa giocarsi le sue carte ai massimi livelli.

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