CALTANISSETTA – Un albo online nato per raccogliere candidature e curriculum, trasformato – secondo quanto emerge dagli atti dell’inchiesta della Procura di Caltanissetta – in una sorta di grande contenitore di segnalazioni, raccomandazioni e richieste di assunzione. È uno dei passaggi più significativi dell’indagine sul Cefpas che in queste ore sta facendo discutere la politica siciliana e che trova spazio anche sulle pagine del quotidiano La Sicilia.

Al centro della vicenda c’è il cosiddetto “albo dei collaboratori” del Cefpas, l’ente di formazione sanitaria della Regione Siciliana. Formalmente uno strumento aperto a chiunque volesse proporre la propria candidatura per collaborazioni professionali. Nella pratica, secondo gli investigatori, sarebbe diventato un elenco nel quale venivano inseriti nominativi segnalati da politici, amministratori e persone influenti.

L’immagine che emerge dalle intercettazioni è quella di un sistema percepito come estremamente permeabile alle pressioni esterne. Emblematica una frase attribuita all’ex deputato regionale del Partito Democratico Giuseppe Arancio: «A Gesù Cristo dopo che mi dicisti, è stato il commento del deputato regionale», riferimento ironico all’elevato numero di persone inserite nell’elenco.

Secondo la ricostruzione riportata negli atti, i nominativi arrivavano da più parti. Tra questi anche quelli riconducibili all’area politica dell’ex deputato regionale Giovanni Panepinto e dell’ex parlamentare del Pd Michela Sanfilippo. Quest’ultima, sentita dagli investigatori, avrebbe spiegato che l’iscrizione all’albo era una procedura semplice e aperta a tutti, sottolineando di non avere avuto alcun ruolo nelle successive assunzioni.

L’inchiesta, tuttavia, va oltre il semplice meccanismo di iscrizione. Gli investigatori contestano infatti l’esistenza di una rete di rapporti e influenze che avrebbe inciso sulle procedure di selezione e sulle collaborazioni all’interno dell’ente. Tra gli indagati figura anche l’ex direttore generale dell’Asp di Agrigento Giuseppe Capodieci, che proprio nelle ultime ore ha rassegnato le dimissioni dall’incarico.

Nell’ordinanza vengono richiamati anche episodi relativi alla gestione di convenzioni tra Asp e Cefpas e ai rapporti tra dirigenti, politici e amministratori pubblici. Un quadro che la Procura ritiene meritevole di approfondimento e che adesso dovrà essere valutato nelle sedi giudiziarie competenti.

Sul fronte politico la vicenda sta già producendo conseguenze. Il Partito Democratico ha annunciato interrogazioni parlamentari, mentre cresce la richiesta di fare piena luce sul funzionamento degli enti regionali e sui criteri utilizzati per incarichi e collaborazioni.

L’impressione è che l’inchiesta Cefpas non si limiti a contestare singoli episodi, ma metta sotto osservazione un metodo di gestione che, se confermato, aprirebbe interrogativi profondi sul rapporto tra politica, pubblica amministrazione e selezione delle professionalità nella sanità siciliana. Leggi anche: Capodieci lascia l’Asp: dimissioni dopo l’inchiesta Cefpas

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