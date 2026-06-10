

L’ASUS TUF Gaming A14 arriva sul mercato con l’idea di rappresentare il perfetto esempio di portatile gaming comodo da portare con sé senza rinunciare alla potenza.



Dalla sua ha uno schermo ad alto refresh rate, un processore di ultima generazione, una NPU dedicata all’intelligenza artificiale integrata e abbastanza autonomia per diverse ore di gioco: tutte caratteristiche chiave per chi vuole giocare, lavorare e spostarsi senza dipendere da un desktop.



Praticità senza rinunciare al gaming: ecco cosa vuole offrire l’ASUS TUF Gaming A14



Per molto tempo quando si parlava di portatile da gaming si pensava automaticamente a dispositivi di grandi dimensioni, con batterie striminzite e una scarsa portabilità a causa del peso.



L’ASUS TUF Gaming A14 cerca proprio di rompere questo pregiudizio con un prodotto molto specifico: un notebook con formato da 14 pollici e un peso vicino a 1,48 kg, per una migliore esperienza d’uso. A questo è aggiunta una batteria da 90 wh con tecnologia per la ricarica rapida, capace di recuperare il 50% in circa 30 minuti.



L’obiettivo dichiarato è semplice: permettere a chi lo acquista di utilizzare il notebook per qualsiasi cosa senza particolari ingombri. Oggi molte persone utilizzano lo stesso dispositivo per giocare, lavorare, studiare, guardare contenuti in streaming, editare video o anche divertirsi con giochi come le roulette online: ed è qui che si inserisce la proposta commerciale di ASUS, come prodotto crocevia perfetto per tutti questi casi di utilizzo.



A questo si aggiunge una caratteristica propria della famiglia di prodotti TUF di ASUS: la resistenza. Il portatile dispone della certificazione MIL-STD-810H, cosa che lo rende resistente agli urti, agli spostamenti e all’utilizzo “intensivo” fuori casa.



Tra intelligenza artificiale e processore grafico dedicato



Uno degli aspetti più interessanti di questa generazione di prodotti ASUS TUF è la scelta dei nuovi processori AMD Ryzen AI.



ASUS ha presentato due configurazioni principali: da una parte la versione FA401GM, con AMD Ryzen AI 9 465 e scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop; dall’altra la versione FA401EA, che invece utilizza un Ryzen AI Max+ 392 e una scheda grafica integrata Radeon 8060S.



Parliamo più nel dettaglio del FA401GM.

Il Ryzen AI 9 465 è un processore con 10 core e 20 thread, dotato di una NPU con 50 TOPS sfruttabili dalle applicazioni che utilizzano flussi di lavoro basati sull’IA come effetti per la videocamera, strumenti intelligenti o funzioni specifiche di Windows. Il rendering di immagini è delegato a una scheda RTX 5060 versione Laptop, capace di supportare tecnologie come il DLSS 4 e strumenti di frame generation per migliorare la fluidità e offrire prestazioni migliori nei videogiochi più esigenti senza aumentare i consumi.



La versione FA401EA invece punta altrove: il suo Ryzen AI Max+ 392 unisce in un solo componente CPU, GPU e NPU, offrendo quindi un prodotto dalla buona potenza ma dall’elevatissima efficienza energetica. Il chip è un processore con 12 core, 24 thread e con grafica integrata Radeon 8060S basata sull’architettura RDNA 3.5.



Uno schermo in grado di indicare la direzione del mercato

Un altro punto forte del modello è il suo schermo da 14 pollici con risoluzione 2.5K, per 2560 x 1600 pixel in formato 16:10 e refresh rate di 165 Hz.

Al di là della mera questione numerica, lo schermo è molto nitido e fluido, risultando adatto anche per chi vuole divertirsi con i videogiochi competitivi; ottima la scelta del formato 16:10, permettendo all’utente di stare ancora più comodo quando si parla di lavoro o lettura. contestualmente riflettendo alla perfezione la direzione in cui si sta muovendo il mercato.

Quello dei portatili da gaming è infatti un mondo che pian piano sta dando sempre più importanza al design, all’autonomia, all’efficienza e alla capacità di adattarsi a più tipologie di utenti invece di cercare il denaro dei videogiocatori duri e puri. Modelli come questo cercano di dimostrare che è possibile avere nello stesso pacchetto sia un portatile relativamente leggero che potenza di calcolo a sufficienza per lavorare senza rallentamenti, qualcosa che invece capita spesso nella vita di tutti i giorni.

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