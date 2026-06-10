Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto, questa mattina, lungo statale 189 della Valle dei Platani, precisamente all’altezza del chilometro 34,800, in territorio di Campofranco. A scontrarsi un’autovettura e un camion cisterna. Il mezzo pesante dopo il violento impatto si è ribaltato su un fianco in un terreno adiacente al manto stradale.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i carabinieri. I feriti sono stati trasferiti in ospedale. Presenti anche le squadra di Anas per la gestione della circolazione. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e per individuare le eventuali responsabilità.

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