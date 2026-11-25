Il caso “Eventopoli” porta Agrigento al centro dell’attenzione nazionale. Mai dall’inizio della XIX legislatura il Parlamento era stato chiamato ad autorizzare l’arresto di un suo componente. L’inchiesta Eventopoli porta Agrigento al centro della cronaca politica nazionale. Pisano passa al gruppo Misto, ora decide Montecitorio. I difensori: «Ridimensionata l’originaria prospettazione cautelare dell’accusa».

AGRIGENTO – È la prima volta dall’inizio della XIX legislatura che il Parlamento italiano è chiamato a pronunciarsi su una richiesta di autorizzazione all’arresto di un suo componente. A determinare questo precedente è l’inchiesta della Procura di Agrigento ribattezzata “Eventopoli”, che vede coinvolto il deputato agrigentino Calogero “Lillo” Pisano. Un dato di rilevanza nazionale, evidenziato anche dal Tg3. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, Michele Dubini, ha disposto nei confronti del parlamentare la misura degli arresti domiciliari, la cui esecuzione è subordinata all’autorizzazione della Camera dei deputati. Saranno dunque i colleghi di Montecitorio a decidere se consentire l’esecuzione del provvedimento cautelare.

Pisano lascia Fratelli d’Italia e passa al gruppo Misto

Prima che potesse scattare la prospettata espulsione dal gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia, Pisano ha scelto di lasciare il gruppo e di passare al Misto. L’ufficializzazione è arrivata direttamente in Aula a Montecitorio, con la comunicazione del presidente di turno Sergio Costa. Per il deputato agrigentino si tratta di un nuovo cambio di collocazione politica. Nel 2022, alla vigilia delle elezioni politiche, era stato sospeso da Fratelli d’Italia in seguito alle polemiche suscitate da alcuni vecchi post sui social. Eletto comunque alla Camera, aveva aderito a Noi Moderati, per poi rientrare nel gruppo di Fratelli d’Italia soltanto lo scorso febbraio.

La richiesta d’arresto all’esame della Camera

L’iter parlamentare è già iniziato. Il presidente della Giunta per le autorizzazioni della Camera, Devis Dori, ha nominato il deputato di Forza Italia Pietro Pittalis relatore sul caso del parlamentare agrigentino. La Giunta dovrà esaminare gli atti e formulare una proposta all’Assemblea. Il regolamento della Camera prevede un termine di trenta giorni per riferire all’Aula, alla quale spetterà la decisione definitiva. Fino ad allora, la misura cautelare disposta dal gip non potrà essere eseguita. Non sarà il Parlamento a pronunciarsi sulla colpevolezza o sull’innocenza di Pisano, ma esclusivamente sull’autorizzazione all’esecuzione della misura restrittiva, secondo quanto previsto dall’articolo 68 della Costituzione.

L’inchiesta Eventopoli

L’indagine, coordinata dal pubblico ministero Elettra Consoli, coinvolge complessivamente dodici indagati. Al centro degli accertamenti la gestione dei finanziamenti pubblici destinati alla promozione culturale e turistica del territorio, con particolare riferimento alle manifestazioni del Natale 2022. Secondo la ricostruzione degli investigatori, le spese sostenute per alcuni eventi sarebbero state gonfiate, mentre altre manifestazioni, pur beneficiando di finanziamenti pubblici, non sarebbero mai state realizzate.

Tra le ipotesi di reato formulate a vario titolo nell’ambito dell’inchiesta figurano peculato, truffa aggravata, riciclaggio, malversazione, falso ideologico, associazione per delinquere e finanziamento illecito.Lo scorso 5 novembre, convocato davanti al giudice per l’interrogatorio preventivo, Pisano si era avvalso della facoltà di non rispondere, depositando una memoria attraverso i propri difensori.

Da undici a tre contestazioni cautelari: la posizione della difesa

A evidenziare il ridimensionamento dell’originaria richiesta cautelare della Procura sono gli avvocati Mattia Filippo Caleca e Silvio Miceli, difensori del deputato agrigentino. Attraverso una nota, i legali sottolineano come la Procura avesse inizialmente richiesto la custodia cautelare in carcere facendo riferimento a undici capi di imputazione, mentre il giudice avrebbe circoscritto il provvedimento a tre contestazioni. «Il Giudice ha invece disposto la misura degli arresti domiciliari, subordinata all’autorizzazione della Camera dei deputati, circoscrivendo il titolo cautelare a tre contestazioni e procedendo, per due di esse, a una diversa qualificazione giuridica dei fatti – spiegano i due legali –. Si tratta di una decisione che ridimensiona sensibilmente l’originaria prospettazione cautelare dell’accusa, pur lasciando aperte questioni sulle quali la difesa continuerà a far valere le proprie ragioni».

I difensori precisano inoltre di avere appreso soltanto dagli organi di informazione la notizia della trasmissione degli atti alla Camera e di non avere ancora potuto esaminare le motivazioni dell’ordinanza. «Non abbiamo contezza della motivazione del provvedimento, riservando ogni valutazione – proseguono gli avvocati Caleca e Miceli –, ribadendo la convinzione di dimostrare l’estraneità agli addebiti residui. Nel pieno rispetto dell’attività dell’Autorità giudiziaria e delle prerogative della Camera dei deputati, proseguiremo nell’esercizio delle nostre funzioni difensive, confidando che le successive valutazioni consentano di chiarire ulteriormente la posizione del nostro assistito». Mentre il procedimento giudiziario prosegue ad Agrigento, l’attenzione si sposta dunque su Montecitorio. A oltre quattro anni dall’inizio della XIX legislatura, la Camera si trova per la prima volta a dover decidere se autorizzare l’arresto di un parlamentare. E il deputato interessato dal provvedimento è proprio l’agrigentino Lillo Pisano, nei cui confronti resta ferma la presunzione di innocenza.

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