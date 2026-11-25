Una svolta storica per l’ultimo anello della filiera ittica siciliana, troppo a lungo escluso dalle misure di sostegno economico. La Commissione Attività Produttive dell’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato l’emendamento alla Legge di Stabilità 2027-2029, a firma dell’onorevole Luigi Salvaggio, che istituisce un Fondo straordinario di solidarietà da 6 milioni di euro per il 2027. La misura è destinata ai commercianti di prodotti ittici e all’intero indotto logistico.

La battaglia di Confcommercio e i destinatari dei ristori. Il risultato giunge al culmine di una mobilitazione durata oltre diciotto mesi e guidata da Confcommercio Agrigento, supportata dalle analisi tecniche del Settore Studi diretto da Antonio Giardina. L’organizzazione ha acceso i riflettori sulla crisi innescata dai fermi biologici, dal calo del pescato e dal caro energia, evidenziando come senza una rete di distribuzione attiva il prodotto resti fermo in banchina.

Grazie alla sensibilità istituzionale dell’onorevole Salvaggio, il testo approvato prevede ristori mirati per: il commercio al dettaglio e all’ingrosso di prodotti ittici (freschi, congelati, surgelati, conservati e secchi); gli agenti e i rappresentanti del settore; le imprese di trasporto merci su strada operanti prevalentemente nella filiera.

Le reazioni dei rappresentanti di categoria. Grande soddisfazione è stata espressa dai vertici delle associazioni di categoria. «Accogliamo con enorme favore questo primo, fondamentale traguardo – dichiara Antonino Lo Bue, presidente dell’Associazione Commercianti Ittici –. Da oltre diciotto mesi denunciamo che la crisi della pesca non si ferma alle imbarcazioni, ma travolge pescherie, grossisti, agenti e trasportatori. Il merito va al grande supporto di Confcommercio Agrigento e alla rara disponibilità all’ascolto dell’onorevole Luigi Salvaggio e dei componenti della Commissione»

Sulla stessa linea Giuseppe Caruana, presidente della delegazione comunale di Confcommercio Sciacca: «Questo risultato dimostra che la rappresentanza coesa produce effetti concreti. Sciacca, con la sua storica marineria e il suo mercato ittico, conosce da vicino le difficoltà di chi ogni giorno porta il pesce sulle nostre tavole. È una vittoria che appartiene all’intero territorio».

A tracciare il bilancio finale è il presidente di Confcommercio Agrigento, Gero Niesi: «Un comparto fino a ieri invisibile è oggi destinatario di una norma mirata, incardinata nella Finanziaria ormai prossima all’approvazione. Questo risultato afferma un principio irrinunciabile: parità di trattamento e parità di dignità nel lavoro. L’attenzione resta altissima: seguiremo l’iter parlamentare fino al via libera definitivo dell’Aula, perché queste imprese sono un presidio economico e sociale insostituibile per le nostre marinerie e per tutta la Sicilia».

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