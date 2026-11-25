Si apre una nuova fase per la promozione e il coordinamento degli operatori dell’accoglienza agrigentina. Nel corso dell’assemblea annuale dei soci del Consorzio Turistico Valle dei Templi, svoltasi presso l’Hotel Villa Athena Resort, è stato rinnovato il Consiglio di Amministrazione che guiderà l’ente per il prossimo triennio.

I nuovi vertici del Consorzio. A raccogliere la fiducia unanime dei consorziati presenti è stato Roberto Principato, eletto per acclamazione nuovo presidente. Accanto a lui, la squadra dirigenziale sarà composta da: Valeria Ciccotta, confermata nel ruolo di vicepresidente; Paolo Pullara, consigliere e segretario; Emanuele Salvatore Farruggia, consigliere; Domenico Arena, consigliere.

L’elezione per acclamazione dei cinque componenti esprime la chiara volontà dell’assemblea di garantire continuità alla vita associativa, imprimendo al contempo un rinnovato slancio alle future progettualità. Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla presidente uscente, Florinda Saieva (Farm Cultural Park), per il lavoro svolto e l’impegno profuso durante il suo mandato.

Programma condiviso e sinergie sul territorio. L’incontro ha rappresentato un momento cruciale di confronto sulle prospettive di crescita del comparto. Il nuovo Consiglio di Amministrazione è già al lavoro per definire un programma di iniziative mirato a valorizzare le opportunità di sviluppo turistico dell’intera area.

Alla stesura del piano saranno chiamati a partecipare attivamente tutti i consorziati, nella convinzione che il rilancio dell’organizzazione debba passare attraverso un percorso condiviso, capace di raccogliere idee ed esperienze delle diverse realtà imprenditoriali aderenti.

Infine, il Consorzio ribadisce la volontà di operare in stretta sinergia con gli altri attori pubblici e privati del territorio, puntando su rapporti di collaborazione e complementarietà nel pieno rispetto dei reciproci ruoli.

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