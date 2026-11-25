Il quadro accusatorio nei confronti del deputato agrigentino Calogero Pisano risulta ridimensionato rispetto all’impostazione iniziale dei pubblici ministeri. A sottolinearlo, attraverso una nota ufficiale, sono i difensori del parlamentare, gli avvocati Mattia Filippo Caleca e Silvio Miceli, intervenuti per fare chiarezza sugli ultimi sviluppi del procedimento penale in corso.

La decisione del Gip e la riduzione dei capi d’imputazione. Secondo quanto evidenziato dal collegio difensivo, l’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento si discosta in maniera netta dall’originaria richiesta formulata dalla Procura della Repubblica, che aveva sollecitato l’applicazione della custodia cautelare in carcere facendo riferimento a ben undici capi di imputazione.

«Il Giudice ha invece disposto la misura degli arresti domiciliari, subordinata all’autorizzazione della Camera dei deputati, circoscrivendo il titolo cautelare a tre contestazioni e procedendo, per due di esse, a una diversa qualificazione giuridica dei fatti – spiegano i due legali nella nota –. Si tratta di una decisione che ridimensiona sensibilmente l’originaria prospettazione cautelare dell’accusa, pur lasciando aperte questioni sulle quali la difesa continuerà a far valere le proprie ragioni».

La linea della difesa e l’attesa per le motivazioni. I legali precisano inoltre di aver appreso soltanto da fonti mediatiche la notizia della trasmissione degli atti alla Camera dei deputati per la richiesta di autorizzazione a procedere, non avendo ancora potuto esaminare nel dettaglio il testo dell’ordinanza.

«Non abbiamo contezza della motivazione del provvedimento, riservando ogni valutazione – proseguono gli avvocati Caleca e Miceli –, ribadendo la convinzione di dimostrare l’estraneità agli addebiti residui. Nel pieno rispetto dell’attività dell’Autorità giudiziaria e delle prerogative della Camera dei deputati, proseguiremo nell’esercizio delle nostre funzioni difensive, confidando che le successive valutazioni consentano di chiarire ulteriormente la posizione del nostro assistito».

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