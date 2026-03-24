Un ponte ideale tra comunità, fede e musica che arriva fino a Piazza San Pietro. Da Galciana prende forma il progetto musicale “A Papa Leone XIV”, un brano che porta con sé un messaggio chiaro e universale: amore, pace e speranza.

Dopo il successo della canzone dedicata a Papa Francesco, l’autore Salvatore Sessa firma un nuovo lavoro, con le musiche di Franco Poggiali e l’interpretazione della giovane voce di Rebecca Cinquina. Un’opera intensa, capace di raccogliere e rilanciare le parole del Santo Padre sin dal suo primo affaccio, trasformandole in emozione e racconto musicale.

Determinante per la realizzazione del progetto il contributo di EgoGreen, che ha sostenuto e patrocinato l’iniziativa, confermando la propria attenzione verso il territorio e le espressioni culturali. L’azienda della famiglia Giavarini si distingue ancora una volta per un impegno che va oltre il settore energetico, investendo in progetti capaci di rafforzare il senso di comunità.

Il brano, registrato negli studi ArteStudio53 e accompagnato da un videoclip, è già disponibile online e punta a replicare il successo della precedente esperienza. L’obiettivo, dichiarato dall’autore, è ambizioso e carico di significato: consegnare la canzone direttamente al Santo Padre.

Un’iniziativa che unisce arte, fede e responsabilità sociale, dimostrando come la collaborazione tra cittadini e imprese possa generare contenuti capaci di parlare a un pubblico ampio e trasversale.

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