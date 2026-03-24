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C’è un ritorno che sa di identità, di radici, di teatro che parla alla sua città. Il Teatro Pirandello di Agrigento accoglie uno dei testi più intensi del suo autore simbolo: “Il piacere dell’onestà”, in scena sabato 18 aprile alle ore 21 e domenica 19 aprile alle 17.30.

Protagonista è Pippo Pattavina, maestro del teatro siciliano, che interpreta Angelo Baldovino, figura disillusa e marginale, capace però di scardinare con il proprio rigore morale le ipocrisie della società borghese.

Accanto a lui Francesca Ferro, nel ruolo di Agata. Per salvare la sua reputazione, Baldovino accetta un matrimonio di facciata che si trasforma presto in una sfida etica: un uomo che vive ai margini impone la verità a chi si nutre di apparenza, ribaltando equilibri e rapporti di forza.

La regia di Guglielmo Ferro sceglie un linguaggio sobrio e contemporaneo, restituendo al pubblico tutta la forza e l’attualità del testo pirandelliano. Un’opera che, come da tradizione nel cartellone della stagione diretta da Roberta Torre, riporta al centro il pensiero del Premio Nobel agrigentino.

Il cuore dello spettacolo resta il contrasto tra verità e apparenza, tra ciò che si mostra e ciò che si è davvero. Pirandello smaschera convenzioni e compromessi, invitando a una riflessione ancora attuale sull’integrità morale.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il botteghino al numero 0922 590220 (lunedì, mercoledì e venerdì 8.30-13.30; martedì e giovedì 15.30-18.30) oppure scrivere a [email protected].

Biglietti disponibili anche online sul sito ufficiale fondazioneteatropirandello.it. I possessori di Carta del Docentepossono recarsi direttamente al botteghino.

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