Lampedusa attende Leone XIV, il sindaco Mannino: «Un momento storico per la nostra comunità»

A dirlo è stato il sindaco di Lampedusa e Linosa, Filippo Mannino, commentando l’annuncio della visita del prossimo 4 luglio di Papa Leone XIV sull’isola.

«Desidero condividere con grande gioia una notizia importante per la comunità di Lampedusa e Linosa. Il prossimo 4 luglio Sua Santità Papa Leone XIV sarà in visita a Lampedusa. Per noi è un momento storico e siamo profondamente onorati di accogliere il secondo pontefice nella storia della nostra isola, dopo la visita del 2013 di Papa Francesco che ha segnato profondamente la nostra comunità».

Il primo cittadino ha sottolineato il valore simbolico e identitario dell’evento: «Lampedusa è molto più di un luogo simbolico e questa visita è un riconoscimento alla storia, all’identità e ai valori della nostra gente e della nostra cultura».

Parole che raccontano l’emozione di un’isola abituata a confrontarsi con le emergenze del Mediterraneo, ma anche con la forza silenziosa dell’accoglienza.

«Accoglieremo il Santo Padre come sappiamo fare noi lampedusani – ha concluso Mannino – con rispetto, con dignità e soprattutto con il cuore aperto». Il 4 luglio si preannuncia così come una giornata destinata a segnare la memoria collettiva di Lampedusa e Linosa, nel solco di una storia che intreccia fede, mare e umanità.

