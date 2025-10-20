Cagnardi: “Orgoglioso dei miei ragazzi, ma resta l’amarezza. Abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti”

Il tecnico della Fortitudo analizza una gara infinita: emozioni, rimpianti e orgoglio nel post partita

Una partita intensa, combattuta, vibrante. Al PalaMoncada la sfida tra Fortitudo Moncada Agrigento e Treviglio Basket ha lasciato il segno non solo sul parquet ma anche nei volti e nelle parole dei protagonisti nel post-gara.

La conferenza stampa dopo l’incredibile 98-101 maturato al secondo overtime ha offerto riflessioni profonde, emozioni contrastanti e una fotografia precisa del percorso delle due squadre.

Ad aprire l’incontro con i giornalisti è stato coach Davide Villa, allenatore di Treviglio, che ha riconosciuto i meriti di Agrigento pur analizzando con lucidità la prestazione dei suoi:

“Non siamo del tutto soddisfatti, nonostante la vittoria, perché è la seconda partita che abbiamo impattato. Dovevamo stare più attenti ai tiri da tre punti di Agrigento. Non siamo contenti per come abbiamo condotto la gara, perché loro l’hanno guidata per quarantatré minuti e avrebbero meritato la vittoria. Il nostro merito è stato quello di aver creduto nella rimonta, approfittando di un momento di difficoltà degli avversari. In quel frangente Agrigento ha avuto un po’ di paura e noi siamo stati bravi a colpire. Ma diversi dei nostri giocatori sono stati insufficienti, e Agrigento ci ha puniti per gran parte della partita. Abbiamo costruito bene sul perimetro, meno vicino al ferro. I nostri lunghi devono essere serviti diversamente. Non possiamo essere del tutto contenti”.

Poi la parola a Michele Cagnardi, tecnico della Fortitudo, che ha raccontato la doppia faccia della serata con toni sinceri e maturi:

“Ci sono due emotività contrastanti riguardo a questa partita: la prima è l’amarezza per aver perso una gara che potevamo vincere e che per lunghi tratti abbiamo condotto molto bene, con piglio, determinazione e fisicità. Alla lunga, però, ci è mancata un po’ di energia. Abbiamo perso diversi giocatori per cinque falli e questo ci ha penalizzati nel finale. Ma accanto all’amarezza c’è anche tanto orgoglio: la mia squadra ha cambiato totalmente atteggiamento, nonostante la mancanza di alcuni elementi importanti che in settimana non si erano neppure allenati bene per via degli infortuni”.

Cagnardi ha voluto sottolineare il valore del gruppo e la crescita del collettivo:

“In una squadra di sistema come la nostra, la disponibilità e la mentalità fanno la differenza. Oggi Agrigento è più completa nelle caratteristiche tecniche e questo ci ha permesso di tenere testa a un’avversaria di alto livello. La sconfitta non ci toglie fiducia, anzi: abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti”.

Una conferenza stampa che ha confermato, se mai ce ne fosse bisogno, quanto questa Fortitudo sia viva, consapevole e desiderosa di crescere ancora. Leggi anche: Beffa al secondo overtime: Fortitudo, cuore e rimpianti contro Treviglio (98-101)

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp