Akragas, la voce dei protagonisti: “Vittoria di cuore e sacrificio, contano solo i tre punti”
La Virtus Akragas SLP non si ferma più. A Sommatino arriva la quarta vittoria consecutiva, un successo di sofferenza e maturità che conferma la forza del gruppo guidato da Seby Catania. Decisivo, ancora una volta, Cristian Llama, che al 18’ del primo tempo trasforma con freddezza il rigore dell’1-0. Ma l’eroe di giornata è il giovane portiere Flavio Manna, capace di neutralizzare un rigore nella ripresa e blindare un risultato pesantissimo. VIDEO
«Non lo so come ho fatto a prenderla, ho solo pensato a vincere – ha raccontato il giovanissimo portiere a fine gara –. Sapevamo che era una trasferta difficile, ma ce l’abbiamo fatta. King mi ha detto di buttarmi a sinistra, ma la palla è arrivata centrale e ci sono arrivato lo stesso col piede. Stiamo andando alla grande, ma dobbiamo pensare partita dopo partita: gare come questa mostrano che squadra siamo».
Una parata che vale una vittoria, in una sfida tesa e nervosa, combattuta pallone su pallone.
«Contro di noi tutti vogliono fare la partita della vita – ha aggiunto Manna – e si è creato un po’ di nervosismo, ma alla fine l’importante era portare a casa i tre punti».
Anche Alexandro Noto, autore di un’ottima prova in mezzo al campo, ha sottolineato la compattezza del gruppo e la capacità di adattarsi alle difficoltà:
«Sono sempre tre punti e hanno lo stesso peso, ma quando arrivano con sacrificio valgono ancora di più. Non è stata una bella partita, ma queste sono gare che ti fanno crescere. Non si può sempre giocare bene, l’importante era vincere».
Per mister Mauro Miccichè della Sommatinese l’Akragas è una grande squadra e alla fine a decidere nonostante tutto sono stati gli episodi.
A chiudere le dichiarazioni del post gara, il direttore sportivo Tino Longo, che ha voluto evidenziare l’atteggiamento collettivo e la crescita dei più giovani:
«In un campo così era difficile esprimersi. Ci sta qualche parola di troppo e un po’ di tensione, ma poi finisce tutto lì. Dobbiamo continuare con questa mentalità perché ogni partita sarà una battaglia. Gli Under stanno facendo benissimo: Manna ha parato il rigore, ma tutti hanno carattere, esperienza e carisma. Mi dispiace solo per qualche ammonizione di troppo che dobbiamo evitare, perché al momento giusto potremmo perdere giocatori importanti».
Una vittoria di gruppo, costruita su compattezza, spirito di sacrificio e voglia di non mollare mai: l’Akragas dimostra di essere squadra vera, pronta a soffrire e a lottare per restare in alto.
Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp