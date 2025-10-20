La Virtus Akragas SLP non si ferma più. A Sommatino arriva la quarta vittoria consecutiva, un successo di sofferenza e maturità che conferma la forza del gruppo guidato da Seby Catania. Decisivo, ancora una volta, Cristian Llama, che al 18’ del primo tempo trasforma con freddezza il rigore dell’1-0. Ma l’eroe di giornata è il giovane portiere Flavio Manna, capace di neutralizzare un rigore nella ripresa e blindare un risultato pesantissimo. VIDEO

«Non lo so come ho fatto a prenderla, ho solo pensato a vincere – ha raccontato il giovanissimo portiere a fine gara –. Sapevamo che era una trasferta difficile, ma ce l’abbiamo fatta. King mi ha detto di buttarmi a sinistra, ma la palla è arrivata centrale e ci sono arrivato lo stesso col piede. Stiamo andando alla grande, ma dobbiamo pensare partita dopo partita: gare come questa mostrano che squadra siamo».

Una parata che vale una vittoria, in una sfida tesa e nervosa, combattuta pallone su pallone.

«Contro di noi tutti vogliono fare la partita della vita – ha aggiunto Manna – e si è creato un po’ di nervosismo, ma alla fine l’importante era portare a casa i tre punti».

Anche Alexandro Noto, autore di un’ottima prova in mezzo al campo, ha sottolineato la compattezza del gruppo e la capacità di adattarsi alle difficoltà:

«Sono sempre tre punti e hanno lo stesso peso, ma quando arrivano con sacrificio valgono ancora di più. Non è stata una bella partita, ma queste sono gare che ti fanno crescere. Non si può sempre giocare bene, l’importante era vincere».

Per mister Mauro Miccichè della Sommatinese l’Akragas è una grande squadra e alla fine a decidere nonostante tutto sono stati gli episodi.