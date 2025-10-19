Fortitudo avanti alla pausa: 48-39 su Treviglio

Querci e Chiarastella trascinano i Giganti, primo tempo ad alta intensità al PalaMoncada

Ottimo primo tempo per la Fortitudo Moncada Agrigento, che chiude avanti 48-39 contro la Blu Basket Treviglio dopo due quarti giocati con grande ritmo e precisione al tiro da tre punti.

Coach Cagnardi parte con lo starting five formato da Zampogna, Cagliani, Querci, Chiarastella e Martini. Il capitano apre le danze con una tripla, subito imitato da Zampogna, autore di un avvio incandescente. Bene anche Martini, aggressivo a rimbalzo e protagonista del duello sotto canestro con Anaekwe.

Agrigento parte fortissimo, tocca il +15 (26-11) con una raffica di triple firmate Querci (6 punti consecutivi) e una grande intensità difensiva. La Moncada chiude il primo quarto avanti 29-19, tirando con il 75% da tre punti (6/8) e dominando per qualità di gioco e circolazione di palla.

Nel secondo quarto Treviglio prova a reagire con Agostini e Rossi, riportandosi fino al -1 grazie a un parziale firmato Morina (7 punti di fila). La Fortitudo si ricompatta con una tripla di Disibio e due giocate del capitano Chiarastella, ristabilendo margine (40-32).

Il finale di tempo è ancora di marca biancazzurra: le triple di Carta e Querci riportano i Giganti sul +12, prima del 48-39 con cui si chiude il primo tempo.

Agrigento brilla dall’arco con 9 triple su 16 tentativi (56%), ma soffre a rimbalzo: Treviglio domina nei difensivi (12 contro 1 offensivo della Fortitudo).

Migliori marcatori:

Querci 12 punti e 2 assist

12 punti e 2 assist Chiarastella 9 punti e 2 assist

Per Treviglio: Morina 9 punti e 2 rimbalzi, Rossi 9 punti.

