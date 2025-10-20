Porto Empedocle. Luca Crovi sarà in città il 20 novembre per presentare il suo ultimo lavoro editoriale, la prima biografia su Andrea Camilleri, dal titolo “Una storia”. A riportarlo è il Libraio.it, una delle principali testate giornalistiche italiane specializzate nel settore editoriale.

Dall’associazione Oltre Vigata, organizzatrice dell’evento, al momento non trapelano dettagli, ma una nota precisa:

“Insieme al Fondo Andrea Camilleri, stiamo lavorando con passione e dedizione. Presto partirà la promozione del calendario di eventi e proprio Luca Crovi inaugurerà la X Fiera delle Associazioni “Un libro alla volta”, che si terrà dal 20 al 23 novembre. Ci saranno delle bellissime sorprese, ma al momento non possiamo dire altro”.

Quest’anno la decima edizione della Fiera di Oltre Vigata è inserita nel calendario ufficiale del Comitato Nazionale per il Centenario di Andrea Camilleri. Dopo molti anni, l’evento lascia la Torre Carlo V – dichiarata inagibile – e, in attesa di tornare nel cuore della città, sarà ospitato presso l’Ex Magazzino Merci del Parco Ferroviario di Porto Empedocle, in via Lincoln.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp