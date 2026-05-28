Ballottaggio Agrigento, Alonge ufficializza Di Rosa vicesindaco: “Non sono il pupo di nessuno”

La partita del ballottaggio entra nel vivo e adesso arriva anche l’ufficialità politica: Giuseppe Di Rosa è il vicesindaco designato di Dino Alonge.

L’annuncio è stato formalizzato nella sede del comitato elettorale di Giuseppe Di Rosa, in via Manzoni, alla presenza dello stesso Di Rosa e del candidato sindaco del centrodestra Dino Alonge.

Alonge ha parlato di “amore” e “pacificazione”, ricordando poi il legame personale che lo unisce a Peppe Di Rosa sin dall’infanzia: “Siamo amici dai tempi del dopolavoro delle Poste. Abbiamo militato insieme anche nella stessa squadra: lui aveva il numero 10, io il numero 2”.

Un passaggio politico importante che arriva dopo giorni di confronti e trattative e che adesso certifica la convergenza tra l’area civica guidata da Di Rosa e la coalizione che sostiene Alonge in vista del ballottaggio per Palazzo dei Giganti.

Nel corso dell’incontro, Dino Alonge ha voluto chiarire il significato politico della scelta: “Non inseguo poltrone, non sono il pupo di nessuno”, ha ribadito il candidato sindaco, rivolgendosi direttamente a Giuseppe Di Rosa. Alonge ha quindi sottolineato come Di Rosa sia chiamato ad “un compito difficile”, quello di contribuire al governo della città in una fase considerata delicata per Agrigento.

Parole che segnano anche il tentativo di presentare l’accordo come una scelta politica e amministrativa, più che una semplice operazione elettorale. Dopo settimane di tensioni, aperture e valutazioni pubbliche, arriva dunque la scelta ufficiale che ridisegna gli equilibri del secondo turno amministrativo ad Agrigento. Leggi anche: Ballottaggio, Di Rosa conferma il dialogo con Alonge: “Mi ha proposto la vicesindacatura”

Dura la reazione dell’altro candidato Sindaco Michele Sodano

Ballottaggio sempre più acceso ad Agrigento dopo l’ufficializzazione di Giuseppe Di Rosa come vicesindaco designato di Dino Alonge. Dura la reazione di Michele Sodano, che attacca l’accordo politico parlando di una “giravolta senza precedenti” e accusando gli avversari di avere trasformato la battaglia antisistema “in una poltrona”.

Sodano sostiene che la scelta mortifichi gli oltre 3 mila elettori di Di Rosa e richiama anche le posizioni espresse durante la campagna elettorale contro Roberto Di Mauro e il centrodestra.

Il candidato dell’area progressista rilancia quindi il proprio progetto politico come “unica vera alternativa” per il rinnovamento della città e lancia un appello agli elettori, compresi quelli che avevano sostenuto Di Rosa al primo turno. Leggi la notizia completa: Sodano attacca l’intesa Alonge-Di Rosa: “Devastante mortificare gli elettori per una poltrona”

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