Ballottaggio Agrigento 2026, Michele Sodano critica duramente l’accordo tra Dino Alonge e Giuseppe Di Rosa dopo la designazione a vicesindaco. “La lotta antisistema finisce per una poltrona”, attacca il candidato sindaco del centrosinistra.

L’ufficializzazione di Giuseppe Di Rosa come vicesindaco designato di Dino Alonge scatena la dura reazione di Michele Sodano.

Il candidato sindaco dell’area progressista parla apertamente di una scelta che “mortifica” gli elettori di Di Rosa e accusa gli avversari di avere rinunciato alla battaglia antisistema in cambio di una poltrona.

“Apprendo dell’accordo politico che Dino Alonge ha stretto con uno dei candidati sindaco. Non ci stupiamo: sapevamo che, pur di provare a batterci, sarebbero arrivati a fare ciò che era impossibile immaginare, una giravolta senza precedenti”, afferma Sodano.

L’affondo politico diventa ancora più duro quando il candidato sindaco richiama le posizioni espresse da Di Rosa durante la campagna elettorale: “Con la strategia che stanno mettendo in atto, la città sta capendo che il nostro era il solo progetto in piena discontinuità con chi ha rubato il futuro e i sogni a questa città. Chiediamo pubblicamente scusa, noi al posto del candidato Di Rosa, agli oltre 3 mila elettori che lo hanno votato credendo di ipotecare chi ha distrutto Agrigento”.

Poi il riferimento diretto a Roberto Di Mauro e agli equilibri politici del centrodestra: “Fino a qualche giorno fa il mostro da abbattere era Di Mauro, e oggi ci si mette al suo fianco? Davvero coerenza e rigore morale si possono perdere in appena quattro giorni dal voto?”.

Sodano prova quindi a rilanciare la propria candidatura presentandola come unica alternativa di rottura rispetto al passato: “Guardiamo avanti con la consapevolezza che il nostro era e resta il solo progetto politico capace di scrivere una nuova pagina per Agrigento, fatta di sviluppo, etica e rinnovamento della classe dirigente”.

Infine l’appello agli elettori, compresi quelli che al primo turno avevano sostenuto Giuseppe Di Rosa: “Sosteneteci, perché dimostreremo di poter restituire dignità e costruire insieme il futuro della nostra città”. Ballottaggio Agrigento, Dino Alonge ufficializza Giuseppe Di Rosa: “Non inseguo poltrone”

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp