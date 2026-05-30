La giovane imprenditrice agrigentina, prima dei non eletti nella lista di Forza Italia, entra nella squadra di Dino Alonge dopo una campagna elettorale chiusa a un solo voto dal Consiglio comunale.



A Giulia Antonina Falzone, per tutti Nina, è mancata una sola preferenza per conquistare un seggio in Consiglio comunale. Ha chiuso la sua prima esperienza elettorale con 450 voti, risultando la prima dei non eletti nella lista di Forza Italia, una delle più forti e competitive dell’intera coalizione di centrodestra. Un risultato che oggi le vale la designazione ad assessore nella squadra di Dino Alonge.

Ventinove anni, laureata in Lingue con specializzazione in inglese e tedesco, Nina Falzone ha maturato anche importanti esperienze internazionali come traduttrice e interprete per aziende agrigentine in contesti internazionali come Dubai, Baku e Los Angeles. Un percorso professionale che le ha consentito di confrontarsi con realtà economiche e imprenditoriali diverse, sviluppando competenze linguistiche, relazionali e organizzative. Da sei anni è imprenditrice ad Agrigento, città nella quale ha scelto di investire aprendo e gestendo diverse attività, scommettendo sul territorio e sulle sue potenzialità.

Chi è Nina Falzone: da 450 preferenze alla designazione ad assessore

Alla sua prima candidatura ha raccolto un consenso importante, costruito giorno dopo giorno sul territorio. In campagna elettorale ha condiviso il percorso con il medico Geraldo Alongi. I due hanno corso praticamente appaiati: 451 voti lui, 450 lei. Una differenza minima che racconta un lavoro politico portato avanti insieme e che Falzone rivendica con orgoglio.

«Sono veramente orgogliosa del ruolo che mi è stato assegnato. Ringrazio tutte le persone che hanno creduto in me e Dino Alonge per avermi voluto nella sua squadra», afferma.

La giovane imprenditrice non nasconde l’emozione per una designazione che arriva dopo un risultato elettorale tutt’altro che scontato. «Per chi non mi conosce, sono una ragazza che da sei anni investe ad Agrigento. Ho avviato diverse attività imprenditoriali e sono orgogliosa di poter mettere questa esperienza al servizio della città».

Il dato politico è altrettanto significativo. In una lista piena di candidati forti e con una lunga esperienza amministrativa, Falzone è riuscita a ritagliarsi uno spazio importante, diventando uno dei volti emergenti del centrodestra agrigentino.

E forse è proprio qui che sta il significato dei suoi 450 voti: non soltanto una candidatura andata vicinissima all’elezione, ma la nascita di una nuova figura politica che, indipendentemente dall’esito del ballottaggio, ha già conquistato un posto nel dibattito cittadino.

Nella squadra indicata da Alonge figurano Paola Antinoro, Sergio Burgio e Pasquale Spataro in quota Fratelli d’Italia, Fabio La Felice per l’Udc, Nina Falzone per Forza Italia, Chiara Scorsone per Forza Azzurri, mentre Daniela Catalano e Giuseppe Accolla sono stati scelti direttamente dal candidato sindaco. Alonge ha presentato la sua squadra alla stampa questa mattina: Alonge presenta la squadra: “Vogliamo evitare il dissesto e costruire una città moderna”

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