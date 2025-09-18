Se un tempo si diceva che lontano da Napoli la pizza non riusciva, per via dell’acqua, dell’aria o di chissà quale altro ingrediente segreto nascosto tra le strade dei Quartieri Spagnoli, oggi Antonio Urso ha spazzato via quel mito con il cornicione leggero e il cuore caldo delle sue pizze.

Pizzeria Contemporanea, a Favara c’è un angolo di Napoli che profuma di lievito madre e passione

Se cercate Napoli in Sicilia, non dovete spostarvi di molto: basta arrivare a Favara, pochi passi dalla rinomata pasticceria Marrone, per scoprire una pizzeria che è già diventata un punto di riferimento per gli amanti della vera pizza napoletana.

Il suo nome è semplice, diretto, moderno: Pizzeria Contemporanea. Ma dietro c’è un’anima giovane e vulcanica, quella di Antonio Urso, appena 27 anni, che il 27 novembre 2023 ha acceso il forno e i sogni. Da allora, nella cittadina dell’Agrigentino, è tutto un parlare di lievitazioni lente, cornicioni alti e farine selezionate.

Il suo locale non è solo una pizzeria, ma un piccolo viaggio sensoriale tra i sapori partenopei. A cominciare dalla carta degli antipasti, dove spiccano crocchette di patate, arancini e frittatine di pasta (un inno alla rosticceria napoletana), fino ad arrivare al cuore dell’offerta: la pizza.

Qui, ogni dettaglio è curato con un rispetto quasi devoto per la tradizione. L’impasto è soffice, fragrante, con una lievitazione naturale di almeno 36 ore, realizzato con farine di alta qualità e un’idratazione spinta che regala leggerezza senza perdere tenuta. La cottura nel forno a legna, rigorosamente breve e a temperatura elevata, restituisce il classico bordo alto e alveolato, tipico delle migliori pizzerie napoletane.

Antonio, camicia a righe, grembiule scuro e sorriso aperto, si muove con sicurezza dietro il banco. Ogni pizza che esce dal forno racconta la sua storia, fatta di studio, dedizione, esperienze in Campania e un amore viscerale per un’arte che si rinnova senza tradire sé stessa.

A novembre 2025, il locale festeggerà due anni di apertura, un traguardo importante per un progetto nato quasi in punta di piedi, ma cresciuto grazie alla passione, alla coerenza e al passaparola entusiasta dei clienti. In un tempo in cui tutti improvvisano, Urso sceglie la via più difficile: formazione seria, cura del dettaglio, rispetto per la tradizione e voglia di sperimentare.

Pizzeria Contemporanea è dunque molto più di una pizzeria: è un manifesto di autenticità, un luogo dove Napoli e Sicilia si incontrano, tra il profumo del pomodoro San Marzano e la freschezza del fiordilatte.

Se vi piace la pizza napoletana fatta come si deve, questo è il posto giusto. E se amate le storie vere, quelle che parlano di coraggio e talento, Antonio Urso e la sua squadra meritano una sosta — e un applauso.

