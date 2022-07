Gusto Pizzeria Siculo Napoletana è la Migliore Pizzeria Emergente della Sicilia

La pizzeria “Gusto Pizzeria Siculo Napoletana” di Castellammare del Golfo è stata premiata come Migliore Pizzeria Emergente, riconoscimento assegnato da All Food Sicily, il giornale online di enogastronomia e turismo più letto dell’isola, all’interno del Premio “Migliori Pizzerie di Sicilia 2022”. Il locale nasce nel 2020 da un’idea di due giovani intraprendenti e determinati di Castellammare del Golfo, Antonio Mancino e Michele Russo che hanno voluto iniziare una nuova avventura imprenditoriale nella loro città, puntando fin da subito nella visione contemporanea dei lievitati.

E in poco tempo “Gusto Pizzeria Siculo Napoletana” è diventata il punto di riferimento per gli appassionati della pizza contemporanea del comprensorio, coinvolgendo una clientela proveniente da tutta la Sicilia. La loro pizza si caratterizza per gli impasti realizzati con farine macinate a pietra del Molino Quaglia, lenta lievitazione e alta idratazione, che ne garantiscono digeribilità e leggerezza. Non è da meno il topping, difatti sul tavolo arrivano le pizze cotte nel forno Neapolis di Moretti Forni, top della gamma, e sono condite con ingredienti freschi di stagione rigorosamente del territorio.

Un lavoro meticoloso e certosino che sulla composizione delle pizze riesce a bilanciare prodotti d’eccellenza conferendo assoluto rilievo agli equilibri, prestando attenzione all’orto e alla stagionalità, nonché agli elementi fondanti della cucina siciliana. Tra le 55 pizzerie in gara, “Gusto Pizzeria Siculo Napoletana” si è classificata al 9° posto entrando di diritto nella Top 10 delle migliori pizzerie di Sicilia che quest’anno hanno ottenuto una visibilità regionale di rilievo. Il risultato della votazione è stato determinato dai sempre più numerosi clienti che dal consumo della pizza non si aspettano solamente un momento di convivialità da condividere con familiari e amici, ma pretendono sempre più l’accostamento a un piatto raffinato ed elaborato, per cui sono disposti a pagare un prezzo adeguato pur di avere assicurata la qualità totale, dagli impasti, al topping, all’ambiente e all’atmosfera del locale.

“La scelta di partecipare a questo premio – dichiarano Antonio Mancino e Michele Russo – è frutto della presa d’atto e conseguente riconoscimento della crescita in credibilità e apprezzamento da parte della clientela, della nostra pizzeria. In Sicilia in questi anni abbiamo assistito con grande interesse al ricambio generazionale dei maestri pizzaioli che ha portato anche ad elevare il livello qualitativo dei prodotti e delle materie prime utilizzate, e la nostra passione e attenzione al settore ci ha indotto ad inaugurare la nostra attività che sta conseguendo brillanti risultati. Siamo davvero felici di aver ricevuto questo riconoscimento e ci impegneremo affinchè possa essere un primo tassello di tanti successi che speriamo di conquistare nei prossimi anni”