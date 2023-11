Pasticceri e Pasticcerie d’Italia 2024: La Dolce Eccellenza Italiana, con un Focus sulla Sicilia

“Luciano Marrone”, con la sua omonima pasticceria di Favara, situata a soli 12 minuti di auto dal centro di Agrigento, entra a far parte dei Pasticceri e Pasticcerie d’Italia 2024, affermandosi nella prestigiosa guida del Gambero Rosso. Il connubio perfetto tra forma e sostanza crea l’eccellenza di Marrone, un’aggiunta pregiata al panorama dolciario italiano.

L’edizione 2024 di questa guida, realizzata in collaborazione con Club Kavè – Il Club dell’Espresso Italiano, presenta 31 locali insigniti delle Tre Torte e 5 Premi Speciali, confermando la maestria di Iginio Massari, autorevole maestro con le Tre Torte d’Oro. Questo riconoscimento celebra l’esplosione di sapori deliziosi e l’innovazione nel settore dolciario italiano.

La Sicilia emerge con forza nella guida, presentando due locali insigniti delle ambite Tre Torte, due Premi Speciali, otto nuove entrate e un Pastry Chef di spicco. La regione è un’oasi di tradizione dolciaria, dove la passione e la maestria di pasticceri come “Luciano Marrone” si fondono per offrire esperienze gustative indimenticabili.

Luciano Marrone, giovane e appassionato pasticcere di 29 anni, esprime la sua gioia e sorpresa per il riconoscimento ottenuto dalla sua pasticceria, aperta da un anno e mezzo.

Ho appreso del riconoscimento per caso e sono estremamente felice,” afferma Luciano Marrone contattato da noi. “Oggi è per noi una giornata di festa. Un anno e mezzo fa abbiamo aperto la pasticceria dopo anni di sacrifici, studio e lavoro in giro per l’Italia. “La forza della nostra offerta risiede nelle colazioni artigianali: dai cornetti ai deliziosi maritozzi, prodotti con impegno e dedizione. Il nostro fiore all’occhiello è il maritozzo romano, arricchito con panna, varianti di pistacchio o crema pasticcera. In vista del Natale, prepariamo panettoni con lievito madre e varianti saporite come il panettone saker con cioccolato e albicocche, oltre al classico panettone. Prestiamo particolare attenzione a chi ha intolleranze, offrendo cornetti vegani ogni mattina e, su prenotazione, senza farina.

La Sicilia brilla con luci proprie nella guida, presentando eccellenze come lo Sciampagna di Palermo, dove tecnica ed estetica si sposano con sapori nitidi e di raro equilibrio, e il Premio Speciale ICETEAM 1927 assegnato alla Pasticceria Salata Cesare Gialdi di Catania, che ha conquistato i catanesi con creazioni raffinate di gusto squisitamente francese.

La regione vede ben 31 eccellenze distinguersi con Due Torte, tra cui primeggiano Caffè Delizia di Bolognetta (PA) e la Pasticceria Palazzolo di Cinisi (PA), entrambe proposte variegate e curate che abbracciano la tradizione dolciaria siciliana.

Questo riconoscimento conferma la ricchezza e la varietà della scena dolciaria siciliana, da locali storici a nuove proposte, tutte accomunate da un impegno costante per offrire dolci esperienze di qualità.

La Guida presenta 31 eccellenze siciliane, con il Caffè Delizia di Bolognetta (PA) e la Pasticceria Palazzolo di Cinisi (PA) tra le Migliori Due Torte. L’Antico Caffè Spinnato di Palermo e Corsino 1868 di Palazzolo Acreide (SR) evidenziano l’eleganza e la qualità dei loro prodotti. Sono presenti 8 nuovi ingressi di spicco, tra cui Frolla di Catania, Pasticceria Marrone di Favara (AG) e I Segreti del Chiostro di Palermo.

Il Pastry Chef premiato, Fabrizio Fiorani del Duomo di Ragusa, incanta con dolci estremamente contemporanei e creativi, frutto della selezione delle materie prime locali. La Sicilia continua a dimostrare la sua maestria dolciaria, arricchendo il panorama della pasticceria italiana con gusti autentici e presentazioni impeccabili.