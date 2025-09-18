AGRIGENTO – Una volta li avremmo chiamati assessori provinciali. Oggi, nella nuova geografia istituzionale segnata dalla riforma delle Province, si chiamano Consiglieri Delegati. Cambia il nome, ma non la sostanza: sono loro, i nuovi delegati del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, i protagonisti del primo incontro ufficiale con dirigenti e funzionari dell’Ente, convocato dal presidente Giuseppe Pendolino.

Nel corso dell’incontro, svoltosi nell’aula consiliare “Luigi Giglia”, Pendolino ha presentato uno ad uno i componenti della squadra, ciascuno con una delega chiara e operativa:

Antonino Amato – Turismo, Ambiente e Giardino Botanico

– Turismo, Ambiente e Giardino Botanico Giuseppe Ambrogio – Istruzione, Formazione, Edilizia scolastica e Cultura

– Istruzione, Formazione, Edilizia scolastica e Cultura Giovanni Cutrera – Viabilità

– Viabilità Alessandro Grassadonio – Agricoltura, Pesca, Attività produttive

– Agricoltura, Pesca, Attività produttive Domenico Scicolone – Patrimonio, Risorse umane, Manutenzioni, Politiche attive del lavoro, URP

– Patrimonio, Risorse umane, Manutenzioni, Politiche attive del lavoro, URP Giuliano Traina – Ragioneria, Bilancio, Trasporti, Innovazione tecnologica, Attività economiche, Zootecnia e Trasformazione prodotti caseari

– Ragioneria, Bilancio, Trasporti, Innovazione tecnologica, Attività economiche, Zootecnia e Trasformazione prodotti caseari Anna Triglia – Solidarietà sociale

Il presidente ha messo subito le cose in chiaro: “Siamo qui per lavorare, per rilanciare un Ente che per troppo tempo è rimasto fermo. Serve concretezza, ascolto e risposte immediate ai cittadini”.

Pendolino ha poi aggiunto: “Il nostro obiettivo è tracciare un solco profondo per lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio. La Provincia deve tornare ad essere un punto di riferimento per tutti, dagli studenti agli agricoltori, dalle famiglie alle imprese”.

Il Segretario Generale dell’Ente ha invitato a “dare il via a una stagione amministrativa sobria, rispettosa dei ruoli e capace di dare lustro all’istituzione”, mentre i dirigenti hanno accolto con favore la nuova impostazione, ribadendo la disponibilità a collaborare.

A chiudere l’incontro è stata Maria Antonietta Testone, storica dirigente dell’Ente, che ha ricordato i 12 anni di commissariamento: “Un tempo lungo, fatto anche di impegno e responsabilità. Ma oggi – ha detto – inizia finalmente una nuova pagina. Con una squadra politica legittimata, possiamo guardare al futuro con maggiore fiducia”.

Un incontro che più che di insediamento ha avuto i toni di un vero e proprio battesimo operativo. Perché dopo anni di stallo istituzionale, l’Ente Provincia – o Libero Consorzio, che dir si voglia – è pronto a tornare protagonista.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp