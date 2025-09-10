Al Liceo Politi di Agrigento, la professoressa Angela Rancatore ha assunto un ruolo chiave nel coordinamento delle attività scolastiche, con particolare attenzione all’avvio dell’anno per le classi prime. Rancatore ha seguito ogni dettaglio della giornata di accoglienza, coinvolgendo studenti, famiglie e personale scolastico in momenti di socialità e scoperta.

Commentando l’iniziativa, la docente ha spiegato:

“Che giornata è stata oggi! Una giornata d’accoglienza con le prime classi, le famiglie… che giornata è stata! È molto emozionante, è sempre bello vedere la nostra meravigliosa scuola gremita di questi giovani studenti che hanno gli occhi lucidi. Oggi sono stati accolti sia da noi docenti, dallo staff e dal personale di segreteria, ma anche da studenti neodiplomati che hanno lanciato il loro augurio, nonché da studenti che sono al secondo anno, che già da oggi saranno coinvolti per alcune settimane in una serie di attività di accoglienza che abbiamo predisposto.”

Tra le attività, particolare rilievo è stato dato agli icebreaker, pensati “proprio per rompere il ghiaccio e far riflettere i ragazzi su se stessi”. Rancatore ha sottolineato come quest’anno le iniziative coinvolgeranno non solo i nuovi iscritti, ma anche gli studenti del quinto anno:

“Saranno chiamati a dipingere il muro del loro ultimo primo giorno di scuola con emozioni e aspettative: sarà un enorme foglio di carta che loro riempiranno durante tutto questo ultimo anno, il loro capolavoro di fine anno.”

Momenti di socialità e gioco, come l’atrio, i Carretti Games e attività sportive, si alterneranno a uscite sul territorio, pensate per far innamorare gli studenti della città di Agrigento, in particolare chi proviene dai paesi limitrofi. Rancatore conclude con uno sguardo al futuro:

“Rinnoviamo l’invito per il 26 settembre, per celebrare la Giornata europea delle lingue, e tanto altro ancora, perché riteniamo che questi momenti debbano essere vissuti non solo nelle prime settimane di scuola, ma anche nei mesi successivi.”

Grazie alla sua esperienza e alla capacità di creare un ambiente accogliente e stimolante, Angela Rancatore si conferma un punto di riferimento fondamentale per studenti, famiglie e docenti del Liceo Politi.

