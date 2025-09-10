AGRIGENTO – È iniziato ufficialmente il nuovo anno scolastico al Liceo Politi di Agrigento, con la prima campanella suonata anche per la neo dirigente scolastica Milena Siracusa. La preside ha voluto dedicare un messaggio di benvenuto agli studenti, citando le fiabe e il percorso di crescita, come quello di Alice nel Paese delle Meraviglie, che all’inizio si trova in un mondo nuovo da esplorare e poi trova la sua strada.

Intervista a Milena Siracusa

D: Comincia un nuovo anno, nuovi studenti, nuove famiglie, e per lei un nuovo istituto. Con quale prospettiva affronta questa esperienza?

R: Porto con me un bagaglio di esperienze professionali e personali che mi hanno fatto crescere. Mi metto in ascolto della comunità, delle famiglie, dei ragazzi e del corpo docente. Lavoreremo insieme per accogliere tutti gli studenti e dedicare particolare attenzione alle classi prime, affinché questo primo giorno rappresenti un momento educativo e di cura, dando avvio a un percorso che li porterà lontano.

D: Qual è il valore del Liceo Politi per il territorio?

R: La scuola offre ottime prospettive agli studenti della città e della provincia. La varietà degli indirizzi permette a ciascuno di seguire le proprie vocazioni. Inoltre, i laboratori e le attività pratiche integrano le competenze degli studenti, simulando contesti reali e preparando i ragazzi al mondo del lavoro.

D: C’è una questione importante riguardo alla sede centrale. Ci può aggiornare?

R: Sì, il trasferimento della sede centrale è un tema delicato. Attualmente stiamo seguendo la situazione insieme agli uffici della Provincia e al presidente del Consorzio di Agrigento. L’obiettivo è trovare soluzioni rapide e sicure per il trasferimento delle 11 classi, nel rispetto della sicurezza e delle responsabilità di tutti. Stiamo procedendo passo passo, con costanti aggiornamenti, per garantire un ambiente sicuro e funzionale agli studenti.

D: Quali sfide vi attendono quest’anno?

R: Sarà un anno impegnativo, soprattutto per il possibile trasferimento della sede centrale. Stiamo lavorando con gli uffici della provincia e con il presidente del Consorzio per garantire un trasferimento sicuro delle 11 classi, nel rispetto delle responsabilità di tutti e a vantaggio dei ragazzi.

D: Qual è il messaggio che lascia ai ragazzi e alle famiglie?

R: L’augurio è di lavorare in coerenza, serenità e armonia, guidando i ragazzi con fiducia. Solo così nascono i successi e la consapevolezza che la scuola è uno spazio di crescita comune, dove le scelte condivise fanno davvero la differenza.

La dirigente Siracusa ha confermato tutto lo staff di collaboratori, con la professoressa Angela Rancatore (VIDEO) a coordinare le attività scolastiche, e ha ribadito l’impegno della scuola a fornire aggiornamenti costanti su ogni evoluzione relativa alla sede e alle attività.

