Il questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, a conclusione del 20° Corso di formazione, ha accolto questa mattina i nuovi vice ispettori della Polizia di Stato, recentemente promossi a seguito di un concorso interno per titoli ed esame. I neo vice ispettori, con una solida esperienza maturata in precedenza nel ruolo dei sovrintendenti, andranno ora a rafforzare i principali settori investigativi della Questura, contribuendo con competenza e dedizione all’attività di prevenzione e contrasto della criminalità. Il Questore ha rivolto a ciascuno di loro un sentito augurio di buon lavoro, sottolineando l’importanza del ruolo che andranno a ricoprire ed il servizio che andranno a svolgere per la sicurezza e la legalità nel territorio agrigentino.

