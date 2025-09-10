Villaseta si prepara alla Festa della Madonna della Catena: SitaFest #quartierinfesta giunge alla 5^ edizione

Villaseta, Agrigento – Dal 7 al 14 settembre 2025, Villaseta e l’Unità Pastorale Maria SS. della Catena in S. Croce e S. Lorenzo accendono i riflettori sulla Festa Patronale della Madonna della Catena, un evento che unisce devozione, cultura e tradizioni popolari, coinvolgendo l’intera comunità del quartiere.

La manifestazione, giunta alla quinta edizione di SitaFest #quartierinfesta, propone un ricco calendario di eventi che accompagneranno le celebrazioni religiose in Piazza Madonna della Catena e in altri luoghi simbolo della borgata.

Tra gli appuntamenti più significativi:

Il parroco di Villaseta, don Matteo Mantisi, ha sottolineato l’importanza dell’appuntamento:

“Carissimi, anche quest’anno la nostra comunità si prepara con grande gioia a vivere i festeggiamenti in onore della Madonna della Catena, un appuntamento atteso e sentito, che ci riunisce nella fede e nella condivisione.”

Il programma ufficiale: Festa Patronale della Madonna della Catena – Villaseta (Agrigento)

Comunicato Stampa – Festa Patronale della Madonna della Catena – Villaseta (Agrigento)

SitaFest #quartierinfesta 5^ edizione

7 – 14 settembre 2025

Villaseta e l’Unità Pastorale Maria SS. della Catena in S. Croce e S. Lorenzo si preparano a vivere con intensità la festa patronale in onore della Madonna della Catena, un appuntamento molto atteso dalla comunità che unisce momenti religiosi e iniziative culturali e popolari.

Dal 7 al 14 settembre 2025, Piazza Madonna della Catena e gli altri luoghi simbolo del quartiere ospiteranno spettacoli, rievocazioni e tradizioni popolari che accompagneranno le celebrazioni liturgiche.

Il programma degli eventi collaterali:

Mercoledì 10 settembre – ore 19:30

Accùra, Voci e memorie della frana e del Rabato con Settimio Biondi. Un incontro dedicato alla frana del 1966, tragedia che ha segnato la storia di Agrigento, e il conseguente sviluppo della frazione di Villaseta.

Giovedì 10 settembre – ore 21:00

La Corrida con Aristotele Cuffaro

Tradizionale Sagra della salsiccia, organizzata dai Devoti Portatori della Madonna

Venerdì 12 settembre

ore 17:30 – 2° Galà equestre SITAFEST – cavalieri in festa per la Madonna della Catena organizzata dall’Associazione “I Cavalieri della Valle”

ore 21:00 – Concerto di canti e suoni di Sicilia con i Quartet Folk Orchestra

Sabato 13 settembre – ore 21:00

Spettacolo musicale con Gianni Pirozzo

Domenica 13 settembre

ore 11:00 – Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo S.E. Mons. Alessandro Damiano

ore 12:00 – Raduno delle vespe, moto e benedizione dei caschi e dei centauri a cura dei Vespa Club Pirandello e Agrigento

ore 18:00 – Esibizione itinerante del complesso bandistico Vincenzo Bellini di Agrigento

Ore 19:00 – Processione della Madonna per le vie della borgata

ore 21:00 – Spettacolo di giochi pirotecnici in Piazza XXV Aprile – Villaseta

ore 21:30 – Spettacolo di musica e cabaret con “I Falsi d’Autore”

⸻

Don Matteo Mantisi, parroco della comunità di Villaseta:

«Carissimi, anche quest’anno la nostra comunità si prepara con grande gioia a vivere i festeggiamenti in onore della Madonna della Catena, un appuntamento atteso e sentito, che ci riunisce nella fede e nella condivisione.

I giorni della festa saranno l’occasione per rinnovare la nostra devozione alla Vergine

Maria, attraverso momenti di preghiera, celebrazione e fraternità. Ma saranno anche giorni di festa popolare, dove musica e cultura si incontrano, animando le nostre

serate e creando occasioni preziose per ritrovarsi insieme come comunità viva e

accogliente.

Vi invito a vivere questi giorni con fede sincera, spirito di comunione e gratitudine, affidando alla Madonna della Catena le nostre intenzioni, le nostre famiglie e l’intera comunità.

Con affetto e benedizione,

Don Matteo Mantisi».

