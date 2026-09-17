Seconda sparatoria nel cuore di Agrigento nel giro di poche ore. Dopo i colpi esplosi nella notte contro il portone di un palazzo di via Dante, questa mattina una nuova raffica di colpi d’arma da fuoco è stata esplosa in via Garibaldi.

Secondo le prime informazioni, sarebbero una decina i colpi di pistola, presumibilmente calibro 7,65, esplosi contro il muro esterno di alcuni edifici della zona. Nell’area si trovano abitazioni e strutture ricettive.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno delimitato l’area e avviato i rilievi. I militari stanno raccogliendo elementi e ascoltando le persone presenti nella zona nel tentativo di ricostruire quanto accaduto e individuare chi abbia sparato. La presenza delle forze dell’ordine e le necessarie chiusure alla circolazione hanno provocato disagi al traffico nel centro cittadino.

Al momento non è possibile stabilire quale fosse l’obiettivo dell’azione. I colpi avrebbero raggiunto il muro dell’edificio e saranno gli accertamenti investigativi a chiarire se si sia trattato di un’intimidazione, di un gesto dimostrativo o se dietro l’episodio vi sia un’altra matrice.

Inevitabile il collegamento investigativo con quanto accaduto appena poche ore prima in via Dante, dove durante la notte erano stati esplosi diversi colpi d’arma da fuoco contro il portone d’ingresso di un palazzo con numerosi appartamenti abitati. Su quel primo episodio stanno indagando la Squadra Mobile e la polizia, con un fascicolo aperto dalla Procura di Agrigento contro ignoti.

L’eventuale collegamento tra i due episodi, tuttavia, è tutto da verificare. Modalità e ravvicinata successione temporale rappresentano elementi sui quali gli investigatori potranno effettuare i necessari approfondimenti, anche attraverso l’esame dei bossoli e degli altri reperti recuperati.

Due episodi a distanza di poche ore, entrambi nel centro di Agrigento, che adesso pongono agli investigatori una domanda precisa: si tratta di due fatti distinti o dietro i colpi esplosi in via Dante e via Garibaldi c’è la stessa mano?

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