Qualcuno ha esploso diversi colpi d’arma da fuoco, contro il portone d’ingresso di una palazzina, con numerosi appartamenti quasi tutti abitati, nella centralissima via Dante ad Agrigento. Chi è entrato in azione lo ha fatto nelle ore notturne. Uno dei residenti, questa mattina, ha segnalato il fatto al 112. Da lì a poco, sul posto, sono accorse le pattuglie della sezione Volanti e il personale della Squadra Mobile alle prese con le prime investigazioni. Gli abitanti del palazzo sarebbero stati sentiti, nel tentativo di dare una risposta all’evento.

Una prima relazione è stata inviata alla Procura di Agrigento, che sulla vicenda ha aperto un fascicolo d’indagine, a carico di ignoti. La pista privilegiata è quella di un avvertimento, per motivi sconosciuti a uno dei residenti, che risiede nel condominio. Non viene esclusa, al momento, neppure un’altra ipotesi: i colpi potrebbero essere stati indirizzati non contro il portone, ma verso una persona che in quel momento si trovava in strada e che sarebbe riuscita a mettersi in salvo.

Gli investigatori stanno cercando di fare in fretta per riuscire a comprendere in che ambito sia maturato l’avvertimento e, poi, naturalmente, provare ad identificare chi ha compiuto l’inquietante azione. Durante il sopralluogo gli esperti della Scientifica hanno raccolto alcuni reperti che adesso saranno analizzati in laboratorio.

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