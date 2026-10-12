Akragas-Vigor Borgetto, la sala stampa: Cammarata esalta il carattere, Grimaudo applaude i suoi

L’Akragas SLP conquista tre punti pesantissimi all’Esseneto superando 1-0 la Vigor Borgetto al termine di una partita combattuta e rimasta in equilibrio fino agli ultimi minuti. A decidere la sfida è Ten Lopez, che al 42’ della ripresa trova il gol che fa esplodere il pubblico biancazzurro.

La squadra di Fabrizio Cammarata ha cercato con insistenza la via della rete, costruendo diverse occasioni senza riuscire a concretizzarle. Con il passare dei minuti la gara si è inevitabilmente complicata, anche per la buona organizzazione della Vigor Borgetto, arrivata ad Agrigento con il nuovo tecnico Claudio Grimaudo.

L’Akragas, però, ha avuto il merito di non perdere lucidità e di crederci fino alla fine. La svolta è arrivata a tre minuti dal novantesimo con Lopez, entrato nella ripresa al posto di Osvaldo e ancora una volta capace di incidere dalla panchina.

«Mi impegno sempre per stare in campo – ha dichiarato Lopez al termine della partita – poi le scelte spettano al mister, ma io devo farmi trovare sempre pronto. Vincere per questa gente è bellissimo, davanti a tanti tifosi agrigentini e alla mia famiglia. Mi sento agrigentino anch’io ed è bello gioire insieme a loro».

Soddisfatto anche mister Fabrizio Cammarata, che ha sottolineato soprattutto il carattere mostrato dalla squadra: «È una vittoria importante contro una formazione che veniva da un cambio di allenatore. Abbiamo avuto tante occasioni e sappiamo che, quando non riesci a sbloccare subito una partita, tutto diventa più complicato. Qualunque squadra avrebbe potuto innervosirsi e perdere lucidità, invece siamo stati bravi a rimanere concentrati fino alla fine».

Il tecnico biancazzurro si è soffermato anche sulle scelte e sulla profondità dell’organico: «Sono contento di chi gioca e della rosa che ho a disposizione. Scelgo domenica dopo domenica, posso fare scelte giuste oppure sbagliarle, ma quello che conta è che chi va in campo dia sempre il proprio contributo».

Per il tecnico della Vigor Borgetto Claudio Grimaudo un esordio amaro nel risultato, ma positivo sotto il profilo della prestazione: «Ho esordito su un campo difficile. Sono legato all’Esseneto e torno sempre volentieri perché qui ha giocato mio figlio. Non posso rimproverare nulla ai miei ragazzi. È mancata un po’ di esperienza e nel finale siamo arrivati stanchi. C’è da lavorare e da risalire. La società mi ha assicurato di essere pronta a intervenire per puntellare la rosa, se sarà necessario».

Per l’Akragas arriva così un’altra vittoria davanti al proprio pubblico, conquistata con pazienza e carattere e decisa da un giocatore che, chiamato in causa dalla panchina, si è fatto trovare pronto nel momento più importante.

LA SALA STAMPA

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