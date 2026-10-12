Un incendio, preceduto e accompagnato da un’esplosione, ha devastato il garage e il locale caldaia di una residenza stabilmente abitata. Non si sono registrati feriti o intossicati. Il proprietario dell’immobile, un quarantenne aragonese, e i suoi familiari non si trovavano in casa al momento dell’innesco.

Secondo la ricostruzione, la scintilla iniziale sarebbe partita all’improvviso a causa di un malfunzionamento della termo-stufa situata proprio all’interno del locale caldaia. In pochissimi istanti, le fiamme hanno avvolto l’impianto e si sono propagate ai materiali che si trovavano all’interno del garage.

C’è stato un forte boato avvertito dai vicini. Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Agrigento. I pompieri hanno domato le fiamme. Sebbene il garage sia andato quasi completamente distrutto, l’abitazione principale è stata salvata.

I carabinieri della Stazione di Aragona si sono occupati delle indagini.

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