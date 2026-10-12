Cinque dipendenti dell’Arpa di Agrigento, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale, sono stati iscritti nel registro degli indagati con l’ipotesi di reato di esercizio abusivo della professione. Il pubblico ministero Alessandra Chiffi, titolare del fascicolo, ha infatti chiesto e ottenuto una proroga dei termini d’indagine, notificata agli indagati indagati. I fatti risalgono al 2019, ma l’attività investigativa condotta dalla Procura di Agrigento ha registrato un nuovo impulso.

Al centro dell’inchiesta ci sarebbe la posizione lavorativa di cinque dipendenti e, in particolare il possesso della qualifica di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, figura che necessariamente deve essere iscritta all’Ordine Tsrm-Pstrp, e che si occupa della prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro ma anche di sicurezza alimentare e protezione ambientale. Per tale motivo, inoltre, può anche ricoprire il ruolo di ufficiale di Polizia giudiziaria su incarico dell’Autorità giudiziaria.

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