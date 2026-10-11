L’Akragas non si ferma più, batte la Vigor Borgetto per 1-0 allo stadio Esseneto di Agrigento e rimane in testa alla classifica. È stata una gara decisamente sofferta per la capolista, costretta a lottare fino agli sgoccioli del match prima di trovare il varco decisivo. A far esplodere di gioia i tifosi ci ha pensato Ten Lopez all’87’: sugli sviluppi di un cross, è andato più in alto di tutti e con un perfetto colpo di testa ha insaccato la rete che vale altri tre punti d’oro in cassaforte. Il punteggio minimo non racconta fedelmente la mole di gioco prodotta dai padroni di casa.

Gli uomini di mister Cammarata hanno creato tante azioni da rete nitide, sbattendo ripetutamente contro il muro difensivo ospite e contro la sfortuna. L’urlo del gol è rimasto strozzato in gola in due clamorose occasioni, con un palo e una traversa che hanno graziato il portiere avversario Longo.

La vera forza di questo inizio di stagione dell’Akragas risiede nei suoi numeri difensivi straordinari: la capolista ha subito un solo gol in 5 partite. Una solidità impressionante che rende il reparto arretrato una vera garanzia. Tuttavia, per blindare il primato anche nelle prossime uscite, il tecnico sa che c’è ancora da lavorare negli ultimi metri: la squadra è solida e compatta, ma c’è da essere più incisivi in attacco per capitalizzare l’enorme quantità di palle gol prodotte e vivere finali di gara meno palpitanti.

IL TABELLINO. AKRAGAS – VIGOR BORGETTO 1-0

Marcatori: 42’ st Ten Lopez.

AKRAGAS: Maniscalco; Fragapane, Cipolla, Brugaletta (30’ Caramanno), La Rosa (24’ st Solazzo); Di Romana, Scolaro; Cruz (19’ st Saito), Osvaldo (10’ st Lopez), Giorgio (30’ Sacco); Luis Henrique. A disp.: Astorino, Farruggia, Mele, Di Mora. All. Cammarata.

VIGOR BORGETTO: Longo, Randazzo, Cammarata (10’ st Sottile), Prestigiacomo, Gallina (28’ st Cannizzaro), Cisse, Lo Grande, Picone (10’ st Ribaudo), Solaris, Spadaro (30’ Al Thalimi), Maiorana (40’ st Accardi). A disp.: Sara, D’Anna, Moscatello, Accardi. All. Grimaudo.

Arbitro: Piccitto di Ragusa

Collaboratori: Barone-Bennici

Note: Ammoniti: pt 32’ Cisse; st 13’ Brugaletta,15’ Lopez,

Angoli: 6-2

Recupero: 0-5.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp