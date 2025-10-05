L’Akragas cala il poker in trasferta e continua a crescere partita dopo partita. A Canicattini, i biancazzurri di Seby Catania offrono una prestazione autoritaria e di qualità, imponendo il proprio gioco fin dai primi minuti e chiudendo la gara con un netto 4-0. Il match si apre con una fase di studio, ma al 15’ la Virtus passa in vantaggio grazie a Tenn Lopez, bravo a sfruttare uno scambio veloce in area con Tripoli e a battere Martinez con freddezza.

Il Canicattini reagisce e al 37’ va vicino al pari con Ferraguto, ma Cagnina salva tutto con un grande intervento. Al 41’ arriva il raddoppio dell’Akragas: errore difensivo dei padroni di casa e Tripoli è lesto ad approfittarne, infilando il portiere con un tocco preciso per lo 0-2. Nella ripresa, al 19’, ancora Tenn Lopez allunga le distanze firmando la doppietta personale e il 3-0.

Nel finale, al 42’, lo stesso Lopez ribatte in rete un tiro di Gambino siglando il 4-0 definitivo che fa esplodere la gioia biancazzurra. L’Akragas dimostra maturità e continuità, giocando palla a terra, con trame fluide e una condizione atletica in evidente crescita.

Tabellino

Città di Canicattini: Martinez, Sigona (22’st Barcio), Bazzano (38’st Giannona), Napoli, Greco, Nicotra (43’st 14), Vitelli (30’st Nitto), Sanfilippo (46’st Melluzzo), Ferraguto, Coria, Rossitto.

All. Insanguine.

Virtus Akragas SLP: Cagnina, Tavella (37’st Nobile), Fragapane, Erbini (10’st Scribani), Cipolla, Noto, Rizzo (1’st Camilleri), Marchica (38’st Messina), Tenn Lopez, Llama, Tripoli (22’st Gambino).

All. Catania.

Arbitro: Quattrotto di Messina, assistenti Iannazzo e Ciacia di Palermo.

Reti: 15’pt Tenn Lopez, 41’pt Tripoli, 19’st Tenn Lopez, 42’st Tenn Lopez.

Note: ammoniti Coria (C) e l’allenatore Insanguine (C); angoli 0-10 per l’Akragas; recupero 3’st.

Inizio pt: ore 15:35.

Prima del calcio d’inizio osservato un minuto di silenzio in memoria di Giovanni Cerruto, ex portiere giallorosso recentemente scomparso.

