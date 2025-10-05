Al via la seconda edizione di evento divulgativo ASP di singolare rilievo per la delicatezza degli argomenti trattati e lo spessore scientifico del seminario proposto. Si tratta di una “due giorni”, in programma il 6 e 7 ottobre, incentrata sulla presa in carico dei pazienti autori di reato con un impatto sulla pratica clinica, sulle procedure giudiziarie e sull’intero sistema di tutela della salute mentale. Organizzato dal Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento, diretto dal dottor Leonardo Giordano, per favorire il confronto fra esperti clinici, giuristi e rappresentanti istituzionali regionali e nazionali, il seminario, dal titolo “Potenziamento dei DSM della Regione Sicilia” attuerà un vero e approfondito dialogo tra diritto e salute mentale.

Obiettivo è quello di sviluppare un approccio integrato che superi la frammentarietà degli interventi e consenta una governance territoriale più efficace, basata sulla collaborazione e sulla reciproca comprensione di ruoli e responsabilità. Analizzare le criticità attuali nella presa in carico del paziente psichiatrico autore di reato e proporre un percorso di crescita condivisa tra sfera sanitaria e giudiziaria è una sfida non da poco su cui gli autorevoli relatori si confronteranno con la platea per ampliare le garanzie di cura dei soggetti e, al contempo, assicurare la piena tutela della sicurezza collettiva.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp