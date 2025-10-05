Castrum Favara – Gelbison 0-0. Nessuna rete tra Castrum Favara e Gelbison. Un punto soltanto per il nuovo allenatore Nicola Terranova, arrivato a Favara venerdì pomeriggio, dopo una settimana molto movimentata, con le doppie dimissioni di Infantino e Catania .

Risultati del campionato di Serie D – Girone I 6° Giornata: Castrum Favara – Gelbison 0-0; Città Di Acireale – Sancataldese 1-1; Enna – Messina 2-2; Nissa – Vibonese 1-1; Paternò – Vigor Lamezia 1-0; Reggina – Ragusa 2-0; Sambiase – Savoia 1-1; Città Di Gela – Nuova Igea Virtus 1-2; Milazzo – Athletic Club Palermo 2-1.

Classifica Serie D – Girone I: Nuova Igea Virtus 12, Savoia e Città Di Gela 10, Gelbison, Sambiase, Athletic Club Palermo, Milazzo, Nissa e Vibonese 9, Reggina e Castrum Favara 8, Vigor Lamezia 7, Paternò 6, Sancataldese 5, Enna 4, Ragusa 3, Città Di Acireale 2, Messina (-14) -5.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp