Lopez si porta via il pallone, Catania applaude i suoi

Tripletta da applausi per Ten Lopez, che si porta via il pallone e trascina l’Akragas alla vittoria per 4-0 sul campo del Città di Canicattini. L’attaccante biancazzurro ha aperto le marcature al 15’, bissato al 19’ della ripresa e firmato il poker al 42’, mentre la seconda rete è stata siglata da Tripoli al 41’ del primo tempo.

Una prestazione di forza e qualità per la squadra di Seby Catania, che ha imposto il proprio gioco per tutta la gara, creando numerose occasioni e mantenendo alta l’intensità fino al fischio finale.

«I ragazzi stanno lavorando bene e iniziano a capire la nostra idea di gioco – ha commentato mister Catania – dobbiamo continuare su questa strada, mantenendo la stessa mentalità in ogni partita».

L’Akragas torna così da Canicattini con tre punti preziosi e la consapevolezza di essere sempre più squadra, pronta a confermarsi tra le protagoniste del campionato.

