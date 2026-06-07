Gioielleria Caruana tra le migliori d’Italia: nomination al Premio Preziosa Jewelry Retail 2026

Un riconoscimento che porta il nome di Sciacca e dell’intera provincia di Agrigento tra le eccellenze nazionali del settore orafo. La storica GM Gioielli Caruana, guidata da Giuseppe Caruana, presidente provinciale di Confcommercio Agrigento, è stata infatti selezionata tra le gioiellerie finaliste del prestigioso Premio Preziosa Jewelry Retail 2026, uno dei più importanti riconoscimenti italiani dedicati al commercio di gioielli.

La nomination rappresenta un importante attestato di stima per una realtà che da anni è punto di riferimento nel territorio per professionalità, qualità del servizio e attenzione al cliente. Un percorso costruito con passione, competenza e capacità di innovarsi, mantenendo sempre saldo il legame con la tradizione.

Adesso il concorso entra nella fase decisiva con l’apertura delle votazioni della Giuria Popolare, che contribuirà a decretare il vincitore dell’edizione 2026. Per questo motivo Giuseppe Caruana ha lanciato un appello ad amici, clienti e sostenitori affinché possano esprimere la propria preferenza e sostenere la candidatura della gioielleria saccense.

«Ogni voto rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto quotidianamente dalla nostra attività e contribuisce alla valorizzazione dell’intero comparto», sottolinea Caruana, invitando il pubblico a partecipare alla votazione online.

Per la GM Gioielli Caruana si tratta di una vetrina di grande prestigio a livello nazionale, capace di valorizzare non solo l’attività commerciale ma anche il territorio di Sciacca e della provincia agrigentina, confermando come qualità, professionalità e passione possano competere ai massimi livelli nel panorama italiano.

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