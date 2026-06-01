La missione è compiuta. Dopo una stagione lunga, intensa e culminata con la vittoria nella finale regionale dei play-off, l’Akragas torna in Eccellenza. A commentare il traguardo raggiunto è Salvatore Falzone, tra i protagonisti del progetto biancazzurro, che al termine della cavalcata non nasconde la soddisfazione per un obiettivo inseguito fin dal primo giorno.

«Era la nostra missione – ha dichiarato Falzone – riportare l’Akragas in Eccellenza. Lo abbiamo detto tante volte: questo doveva essere un campionato di passaggio per gettare le basi del futuro. La promozione è arrivata attraverso la porta dei play-off, magari con un percorso più lungo e complicato del previsto, ma alla fine è arrivata ed è questo quello che conta».

Una gioia che Falzone ha voluto condividere con tutta la città.

«Agrigento meritava questo risultato. Lo meritavano i tifosi, lo meritavano i ragazzi, lo staff, la società e tutte le persone che ci hanno sostenuto durante l’anno. Questa è la festa di tutti. La squadra ha disputato un campionato di altissimo livello, siamo stati anche un po’ sfortunati in alcuni momenti della stagione, ma non abbiamo mai smesso di crederci e alla fine abbiamo raggiunto il traguardo».

Il tesoriere biancazzurro ha poi sottolineato le difficoltà incontrate nel percorso verso la promozione, complicato anche dai meccanismi dei play-off e dalle retrocessioni dalla Serie D che hanno ridotto i posti disponibili per il salto di categoria.

«Il cammino si è allungato e complicato più del previsto. Ci siamo trovati davanti ostacoli che non dipendevano soltanto da noi, ma la squadra ha saputo reagire con carattere, sacrificio e coraggio. Questa promozione premia gli sforzi fatti da tutti e rappresenta un punto di partenza importante».

Lo sguardo è già rivolto alla prossima stagione, con la speranza che il ritorno in Eccellenza possa rappresentare un nuovo slancio per l’intero progetto.

«Questa vittoria è fondamentale per la squadra, per il gruppo e per il presidente Salvatore La Porta, che ha compiuto enormi sacrifici. Auspichiamo che questo successo possa attirare nuove energie, nuovi partner e nuove opportunità. Vogliamo continuare a costruire un progetto serio, affidabile e concreto per il futuro dell’Akragas».

Infine un pensiero allo stadio Esseneto, pronto a tornare al centro della vita sportiva biancazzurra grazie ai lavori di riqualificazione e all’installazione delle nuove torri faro.

«L’Esseneto sarà la nostra base di partenza. È la nostra casa e ci è mancata tantissimo. I tifosi ci hanno seguito ovunque, anche oggi sembrava di essere in categorie superiori. Hanno dimostrato un attaccamento straordinario e questa promozione è anche la loro. Adesso possiamo finalmente festeggiare, con la consapevolezza di aver riportato l’Akragas dove merita di stare».

E poi il grido finale, quello che accompagna ogni successo biancazzurro:

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