L’Akragas supera 1-0 il Valderice nella finalissima disputata a Petralia Soprana e vola in Eccellenza. Il gol partita che vale il salto di categoria è stato siglato al 23’ del primo tempo da Fragapane. Missione compiuta. L’Akragas SLP conquista la promozione in Eccellenza al termine di una stagione intensa, vissuta sempre ai vertici. Sul neutro di Petralia Soprana, davanti a una splendida cornice di pubblico e con tantissimi tifosi arrivati da Agrigento, la squadra di Sebi Catania si impone per 1-0 grazie alla rete decisiva di Fragapane, che al 23′ del primo tempo trova il guizzo vincente capace di indirizzare una sfida combattuta e ricca di tensione.

Dopo il vantaggio, l’Akragas ha saputo gestire la partita con ordine, sacrificio e maturità, resistendo ai tentativi di rimonta del Valderice e difendendo con determinazione un risultato che vale un’intera stagione. Al triplice fischio è esplosa la festa biancazzurra, con giocatori, staff e tifosi uniti in un abbraccio liberatorio. Un traguardo costruito settimana dopo settimana, culminato nella vittoria della finale playoff che consegna all’Akragas il ritorno nel massimo campionato dilettantistico regionale.

Dalle lacrime delle stagioni più difficili alla gioia incontenibile di oggi: il popolo biancazzurro può finalmente esultare. L’Akragas è in Eccellenza. E stavolta non è un sogno, ma una splendida realtà.

Tabellino. Finale regionale play-off Promozione: Akragas Slp 1 – 0 Valderice

Formazione Akragas Slp: Manna, Cammilleri, Fragapane, King, Cipolla,Vizzini, Casucci, Gatto, Marrone, Llama, Ten Lopez. A disposizione: Cagnina, Messina, Tavella, Ferotti, Tripoli, Di Mora, Rizzo, Unniemi, Scribani. Allenatore: Sebastiano Catania

Formazione Valderice: Jaber, Benivegna, Novara, Sekkoum, Baiata, Nigro, Iraci, Forconi, Diop, Badji, Di Pasquale. A disposizione: Giacalone, Di Discordia, Cicala, Samanna, Di Girolamo, Rizzo, Sekkoum, Morana, Elamraoui. Allenatore: Ignazio Chianetta

Arbitro: Daniele Mastrosimone di Palermo; Assistenti: Stefano Priolo e Nicola Conticello di Catania

Reti Akragas Slp: Fragapane 23′,

Sostituzioni Akragas Slp: Casucci ( Scribani 59′), Marrone (Tripoli 77′)

Sostituzioni Valderice: Forconi (Elamraoui 72′), Di Pasquale (Samanna 89′), Benivegna (Cicala 89′)

Ammoniti Akragas Slp: Marrone 24′, Casucci 53′, Cipolla 54′, Manna 81

Ammoniti Valderice: Sekkoum 4′, Badji 58′, Samanna 91, Diop 92′.

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