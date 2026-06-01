Promozione in Eccellenza, il grazie del presidente Salvatore La Porta agli sponsor dell’Akragas SLP

La promozione in Eccellenza è il risultato di una stagione straordinaria, costruita giorno dopo giorno con sacrificio, passione e tanto lavoro. Un traguardo che appartiene a tutta la famiglia biancazzurra, ma che il presidente Salvatore La Porta desidera condividere in modo particolare con gli sponsor che hanno creduto nel progetto fin dal primo giorno.

«Questa promozione è anche vostra. Anzi, è soprattutto vostra. Quando abbiamo deciso di ripartire dalle ceneri, quando tutto era ancora da costruire e nulla era certo, convincere aziende e imprenditori a investire nel progetto Akragas non era affatto semplice. Eppure voi avete scelto di esserci.

Avete creduto in me, nello staff, nella società e in un sogno che allora sembrava lontano. Avete dato fiducia a un progetto che muoveva i primi passi e che oggi può festeggiare il ritorno in Eccellenza.

Per questo desidero dirvi, semplicemente e sinceramente: grazie, grazie, grazie.

Senza il vostro sostegno, la vostra vicinanza e il vostro contributo, questo primo grande traguardo non sarebbe stato possibile. Ogni maglia indossata, ogni trasferta affrontata, ogni allenamento, ogni vittoria e ogni emozione vissuta in questa stagione portano anche la vostra firma.

Questa promozione appartiene ai tifosi, ai dirigenti, allo staff tecnico, ai giocatori, ai volontari e a tutte le persone che hanno lavorato dietro le quinte. Ma appartiene anche agli sponsor che hanno scelto di stare al nostro fianco quando ancora non c’erano certezze, classifiche o successi da celebrare.

«Questa promozione appartiene a tutti. Ai calciatori che hanno lottato su ogni campo, allo staff tecnico e dirigenziale che ha lavorato con professionalità e sacrificio, ai collaboratori, ai volontari e soprattutto ai nostri tifosi, che non ci hanno mai fatto mancare il loro sostegno, in casa e in trasferta.

Un grazie speciale va a mister Sebi Catania, al suo staff e a tutti i ragazzi che hanno indossato questa maglia con orgoglio e senso di appartenenza, contribuendo a riportare l’Akragas nella categoria che merita.

Ma oggi desidero rivolgere un pensiero particolare anche ai nostri sponsor. Perché quando siamo ripartiti dalle ceneri, quando il futuro era ancora tutto da scrivere, voi avete deciso di credere in noi. Avete creduto nel progetto, nella società e nella possibilità di riportare in alto questi colori. Per questo questa promozione è anche vostra.»

Oggi possiamo festeggiare insieme. Perché questa vittoria è di tutti.

Avete vinto anche voi.

Con il cuore,

Salvatore La Porta

Presidente Akragas SLP

L’Akragas SLP ringrazia tutti gli sponsor che hanno sostenuto la società nel corso della stagione sportiva, contribuendo in maniera determinante al raggiungimento della promozione in Eccellenza:

La Porta Industries Srl, Laboratorio Analisi Cliniche Centro Gemini S.r.l., Terranova Srl, Lavanderia Millebolle, Bertorotta Srl, Coge.Group S.r.l., CS Metalmeccanica Srl, Edicola Tabacchi Genova, Edilsun Srl, Luce S.r.l., Bar Pasticceria Caffetteria Fontanelle, Egogreen Srl, Eurodemolizioni S.r.l., F&F Srls, Pizzeria Anima & Cori, FC Arc di Dio, Mia Garden, Ristorante Capotavola, F2 Costruzioni Srl, Cuneum Costruzioni Generali Srl, San Pio X Bar Pasticceria Gelateria, LVM S.r.l., Macelleria Calandra Calogero, Sud Fish Srl, Andramac’Art Tatoo e Percing, Farmacia Bajo, Vi.Cri Service Srl, Notlife Srl, Ristorante Mirasole Lido Bellavista, Vitello Group Srl, Arredufficio di Micalizio & Casà, Bar Pasticceria Sajeva, Pubblifree, Tre B Costruzioni Srls, Navigo, Tirinnocchi S.r.l., Milotta Group, Volpe Gru’ Srl, Acque del Voltano, Meridiana Srl, La Trinacria Dalli Cardillo Spa, Hotel della Valle – Villa Hera, Lecofer Srl, Impresa di Costruzioni Geom. Matteo Santalucia S.r.l., Stallone e Figli S.r.l.s., Steelconcrete Consorzio Stabile.

Un ringraziamento speciale va inoltre ad AgrigentoOggi, media partner ufficiale dell’Akragas SLP, che ha raccontato e accompagnato il cammino della squadra per tutta la stagione, condividendo con tifosi e appassionati le emozioni di un ritorno atteso e meritato.

Questa promozione è il successo di un’intera comunità. Insieme abbiamo riportato l’Akragas in Eccellenza. 💙🤍

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