Agrigento, Torregrossa si dimette: Sodano perde la quota M5S

Tanto tuonò che piovve. L’assessora ha protocollato questa mattina le dimissioni. In meno di sei mesi il sindaco ha già cambiato due componenti della Giunta. Si chiude anche l’esperienza della componente riconducibile al deputato regionale Angelo Cambiano.

AGRIGENTO – Tanto tuonò che piovve. Alla fine sono arrivate le dimissioni “volontarie” di Elisabetta (detta Elisa) Torregrossa, assessora della Giunta guidata dal sindaco Michele Sodano. La lettera è stata depositata questa mattina all’ufficio protocollo del Comune, mettendo fine a un rapporto politico che da settimane appariva ormai compromesso.

In meno di sei mesi dall’insediamento, Sodano si ritrova ad avere già sostituito due assessori e adesso dovrà individuare un’altra donna da inserire nell’esecutivo, nel rispetto degli equilibri di genere. Dopo l’uscita di Giovanni Crosta, arriva quella di Torregrossa, espressione della componente politica riconducibile al deputato regionale del Movimento 5 Stelle, il licatese Angelo Cambiano.

Una vicenda che presenta anche una particolarità politica. Il Movimento 5 Stelle non aveva partecipato formalmente alla coalizione che sosteneva Sodano con il proprio simbolo. Ida Carmina e Angelo Cambiano avevano indicato alcuni nominativi successivamente inseriti nella lista del Partito Democratico, ma nessuno di questi era riuscito a conquistare un seggio in Consiglio comunale. Nonostante questo, la componente aveva ottenuto una rappresentanza in Giunta attraverso la nomina di Torregrossa. In un primo momento, la componente politica riconducibile al M5S aveva indicato Filippo Bracco come assessore designato. Dopo l’elezione di Michele Sodano, però, la scelta era ricaduta su Elisa Torregrossa. Un equilibrio politico che, con le dimissioni di questa mattina, viene definitivamente meno. Il rapporto tra il sindaco e l’assessora era da tempo segnato da un continuo tira e molla. Torregrossa era rimasta a lungo in bilico, mentre Sodano avrebbe più volte sollecitato un passo indietro, chiedendo alla componente di Angelo Cambiano di indicare un nuovo nome per la Giunta. Una richiesta che, almeno fino a oggi, non aveva trovato una soluzione.

Torregrossa lascia le deleghe all’Istruzione, alle politiche educative, allo Sport, alla tutela delle tradizioni popolari, alle politiche per la tutela del consumatore e ai rapporti con le associazioni sportive. Non era passata inosservata, tra l’altro, la sua assenza allo stadio Esseneto in occasione della prima partita in notturna dell’Akragas contro il Marsala, lo scorso 25 ottobre. Una serata significativa per lo sport cittadino, alla quale avevano partecipato altri componenti della Giunta, ma non l’assessora che aveva proprio la delega allo Sport.

Per Sodano si tratta dell’ennesima questione da affrontare nella composizione della sua squadra di governo. Prima l’uscita di Crosta, poi la nomina di Michelangelo Lo Piparo, già finito al centro di una controversia politica, e adesso le dimissioni di Torregrossa. Una sequenza che pone interrogativi sulle scelte compiute dal sindaco fin dall’insediamento.

E pensare che Sodano aveva annunciato un “tagliando” alla Giunta dopo sei mesi, con una prima verifica prevista per dicembre. Ma le sostituzioni sono cominciate prima ancora della scadenza. Adesso resta da capire se il sindaco intenda mantenere un rapporto politico con la componente di Cambiano, chiedendo un nuovo nominativo, oppure procedere autonomamente alla sostituzione. E non è detto che il rimpasto si fermi qui. Anche altre posizioni all’interno della Giunta potrebbero essere rimesse in discussione nelle prossime settimane, con ulteriori avvicendamenti che non si possono escludere. Il sindaco, del resto, aveva annunciato un “tagliando” all’esecutivo per dicembre, ma le prime sostituzioni sono arrivate con largo anticipo.

Una cosa è certa: a cinque mesi dall’insediamento, la Giunta Sodano è già al secondo avvicendamento. E il tagliando di dicembre deve ancora arrivare. Leggi anche: Da Zambuto a Sodano, Agrigento parla ancora cinese: «Vi aspettiamo»

Emergono adesso anche le motivazioni ufficiali delle dimissioni di Elisabetta Torregrossa. Nella lettera indirizzata al sindaco Michele Sodano e, per conoscenza, al segretario generale, l’ormai ex assessora parla apertamente di un rapporto fiduciario venuto meno e utilizza parole pesanti nei confronti del primo cittadino.

Al centro della vicenda c’è il passaggio del suo rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, una variazione che Torregrossa sostiene di avere comunicato tempestivamente e regolarmente agli uffici competenti, seguendo tutte le procedure previste.

Nonostante questa situazione, l’ex assessora rivendica di avere continuato a svolgere il proprio incarico, mantenendo rapporti corretti e collaborativi con gli uffici, i colleghi di Giunta e il personale comunale.

La lettera introduce dunque un elemento nuovo rispetto alla ricostruzione politica delle ultime settimane: Torregrossa attribuisce la rottura non soltanto alle tensioni interne alla maggioranza, ma anche al comportamento tenuto nei suoi confronti in relazione alla vicenda lavorativa.

Un’accusa esplicita, sulla quale sarà interessante conoscere la posizione del sindaco Sodano. Resta inoltre da chiarire in che modo la questione del rapporto di lavoro abbia inciso sui rapporti istituzionali e politici tra i due.

Le dimissioni, precisa infine Torregrossa, riguardano esclusivamente l’incarico assessorile. L’ex componente della Giunta continuerà a dedicarsi alle attività scolastiche, sociali e sportive.

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