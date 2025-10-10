Placido gira ad Agrigento: secondo giorno di riprese per la serie Rai su Rosario Livatino

Secondo giorno di ciak ad Agrigento per la miniserie Rai “Il giudice e i suoi assassini”, diretta da Michele Placido e dedicata alla figura del giudice Rosario Livatino, il magistrato di Canicattì ucciso dalla Stidda nel 1990 e proclamato beato nel 2021.

Questa mattina il regista è stato visto davanti al portone dell’ex carcere di San Vito, dove la troupe ha allestito un nuovo set per girare alcune delle scene più intense della fiction. Attorno a lui, tecnici, comparse e agenti della Polizia Municipale impegnati a garantire la sicurezza durante le riprese.

Le strade del quartiere sono tornate indietro nel tempo: al posto delle auto moderne, vetture d’epoca perfettamente restaurate, come una Fiat 112 Abarth, una Fiat 124 coupé e una Fiat 500 blu notte, insieme a una Giulia dei Carabinieri, hanno riportato il quartiere all’atmosfera degli anni Ottanta.

Un colpo d’occhio suggestivo che ha incuriosito i residenti e attratto molti passanti, rimasti a osservare in silenzio la magia del cinema trasformare per un giorno le vie di Agrigento.

La produzione, firmata Goldenart Production S.r.l. per Rai Fiction, proseguirà nei prossimi giorni in diverse zone della città, tra piazza Pirandello, via Atenea e piazza Vittorio Emanuele, secondo quanto stabilito dall’ordinanza del Comune che disciplina traffico e sosta per consentire le riprese in sicurezza.

La serie, con un cast che include Giuseppe De Domenico, Nino Frassica, Michela De Rossi, Brenno Placido e Francesco Benigno, racconta il percorso umano e professionale del “giudice ragazzino”, emblema di fede, giustizia e coraggio.

Un racconto che restituisce alla città il ruolo di protagonista: Agrigento non solo come luogo di memoria, ma anche come set cinematografico vivo, capace di emozionare e valorizzare la propria storia attraverso l’arte.

Leggi anche: San Vito diventa un set: Placido racconta Livatino tra curiosità e divieti di sosta

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp