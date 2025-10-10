L’opera di Suzie Miller diretta da Daniele Finzi Pasca affronta il tema del consenso e della giustizia nella violenza di genere

Sarà Prima Facie – Il consenso e la giustizia ad aprire la nuova stagione del Teatro Pirandello di Agrigento, il 15 e 16 novembre 2025.

L’intenso monologo scritto dalla drammaturga australiana Suzie Miller e diretto da Daniele Finzi Pasca segna uno degli appuntamenti più attesi dell’anno teatrale, dopo il debutto a Roma e Milano.

Protagonista assoluta in scena è Melissa Vettore, attrice italo-brasiliana di straordinaria sensibilità, che dà corpo e voce a Tessa, brillante avvocata penalista esperta in casi di violenza sessuale.

La sua vita cambia radicalmente dopo un evento traumatico che la costringe a guardare con occhi diversi il sistema giudiziario di cui fa parte. Da quel momento, la linea sottile tra giustizia e potere, colpa e verità, diventa il centro pulsante di un racconto che scuote e commuove.

Un’opera necessaria e coraggiosa

Prima Facie affronta con forza e delicatezza il tema del consenso come fondamento della giustizia, mettendo in discussione un sistema che troppo spesso tende a colpevolizzare le vittime.

Tradotto in 20 lingue e rappresentato in 38 Paesi, lo spettacolo è diventato un caso mondiale. Dopo aver vinto due Laurence Olivier Award e conquistato Broadway, è oggi un simbolo della lotta contro la violenza di genere, capace di ispirare persino cambiamenti legislativi nel Regno Unito e di portare l’autrice Suzie Miller a parlare all’ONU dei diritti delle vittime di abusi.

La visione di Daniele Finzi Pasca

Con la sua poetica del “Teatro della carezza”, Daniele Finzi Pasca costruisce un impianto scenico capace di sorprendere e commuovere, intrecciando emozione, fragilità e verità.

“Come difendersi, come sentirsi protetti dalla giustizia – spiega il regista – sono domande che emergono con lucidità in questo monologo. Con Melissa Vettore raccontiamo in punta di piedi una storia che continua tragicamente a ripetersi, in modo ostinato e violento.”

Le musiche originali sono firmate da Maria Bonzanigo, i costumi da Giovanna Buzzi, le scene da Matteo Verlicchi e il video design da Roberto Vitalini.

Un dibattito che attraversa il palcoscenico

Attorno allo spettacolo si è sviluppato un movimento di riflessione che coinvolge il mondo culturale, giuridico e civile.

La tournée italiana è accompagnata da Differenza Donna, associazione impegnata da oltre trent’anni nel contrasto alla violenza contro le donne e nella promozione di una cultura fondata sul rispetto e sull’uguaglianza.

L’obiettivo è quello di fare del teatro un luogo di consapevolezza, dove la parola “consenso” non sia solo un termine giuridico, ma un atto di libertà e responsabilità.

Una compagnia di livello internazionale

La Compagnia Finzi Pasca, con sede a Lugano, è una delle realtà artistiche più riconosciute al mondo.

Nel suo repertorio spiccano creazioni per il Cirque du Soleil, le Cerimonie Olimpiche di Torino e Sochi, e collaborazioni con prestigiosi teatri internazionali.

Con Prima Facie, la compagnia continua la sua ricerca su figure femminili forti e vulnerabili, dopo successi come Aida, Carmen e Maria de Buenos Aires.

Un cartellone che parte dal coraggio

Con questa scelta, la Fondazione Teatro Pirandello apre la stagione 2025-2026 nel segno dell’impegno civile e della qualità artistica, offrendo al pubblico uno spettacolo di grande intensità emotiva e valenza sociale.

Un debutto che promette di lasciare il segno, nel solco di un teatro che non si limita a intrattenere, ma si fa strumento di consapevolezza e cambiamento.

📅 Prima Facie – Il consenso e la giustizia

🗓 15 e 16 novembre 2025

📍 Teatro Pirandello – Agrigento

🎭 Regia: Daniele Finzi Pasca

🎙 Interprete: Melissa Vettore

✍️ Testo: Suzie Miller

Maggiori informazioni su www.primafacie.it e www.fondazioneteatropirandello.it

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp