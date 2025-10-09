Placido racconta Livatino: il set Rai anima il quartiere di San Vito

Il quartiere di San Vito si è svegliato questa mattina con un trambusto insolito: telecamere, mezzi di scena, tecnici e attori impegnati nelle riprese della nuova serie Rai “Il giudice e i suoi assassini”, diretta da Michele Placido e dedicata alla figura del giudice Rosario Livatino.

Le scene, girate davanti all’ex carcere di San Vito, hanno trasformato la zona in un autentico set cinematografico. Tra curiosità e qualche disagio, i residenti hanno assistito all’allestimento del set che riporta Agrigento agli anni ’80, l’epoca in cui visse e lavorò il “giudice ragazzino”, simbolo di integrità e fede civile.

Una bella novità per il quartiere, che ha accolto con entusiasmo la troupe, anche se non sono mancate le lamentele per la mancata comunicazione preventiva da parte del Municipio sui divieti di sosta.

In effetti, le auto moderne non potevano comparire sullo sfondo delle scene ambientate negli anni di Livatino, e così molti automobilisti – ignari o distratti – si sono trovati a fare i conti con la rimozione forzata dei veicoli.

«Sulle strade era stata collocata la segnaletica temporanea – raccontano i residenti – ma solo chi abita o lavora nella zona ha potuto accorgersene per tempo».

Disagi inevitabili, certo, ma che in molti giudicano “disagi belli”, quelli che si sopportano volentieri quando si tratta di arte e di cinema.

La serie, prodotta per Rai Fiction e Goldenart Production S.r.l., ripercorre la vita, la missione e il sacrificio di Rosario Livatino, assassinato dalla Stidda il 21 settembre 1990. Nel cast figurano Giuseppe De Domenico, Nino Frassica, Michela De Rossi, Brenno Placido, Francesco Benigno e altri attori di grande spessore.

Diretta da Michele Placido, la miniserie vuole essere un omaggio alla giustizia silenziosa e coerente del magistrato di Canicattì, proclamato beato nel 2021, e un tributo alla Sicilia che non dimentica i suoi uomini giusti. Intanto la produzione ha già postato la prima foto ufficiale sulla pagina Goldenart Production.

Ordinanza sulla circolazione stradale per le riprese Rai

Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle riprese televisive della miniserie Rai “Il giudice e i suoi assassini”, il Settore Polizia Locale del Comune di Agrigento ha emanato un’apposita ordinanza di regolamentazione del traffico.

Le restrizioni riguardano diverse aree della città tra il 9 ottobre e il 7 novembre 2025, con divieti di sosta, transito e circolazione nelle vie interessate.

Le modifiche principali:

Giovedì 9 ottobre 2025 , dalle 00:00 alle 16:00, divieto di sosta in piazza Vittorio Emanuele (lato ex Supercinema/Genio Civile) e in via San Vito , nel tratto tra via Pausania e via Picone.

In via De Gasperi , spazio riservato per i mezzi tecnici in prossimità dell’ex carcere.

, dalle 00:00 alle 16:00, divieto di sosta in (lato ex Supercinema/Genio Civile) e in , nel tratto tra via Pausania e via Picone. In , spazio riservato per i mezzi tecnici in prossimità dell’ex carcere. Venerdì 10 ottobre 2025 , dalle 00:00 alle 17:00, stesso provvedimento per piazza Vittorio Emanuele e via San Vito , dove scatterà anche il divieto di transito .

, dalle 00:00 alle 17:00, stesso provvedimento per e , dove scatterà anche il . Sabato 11 ottobre 2025 , dalle 15:00 alle 19:00, chiusura di via Caltafaraci tra i civici 30 e 33.

, dalle 15:00 alle 19:00, chiusura di tra i civici 30 e 33. Mercoledì 15 e giovedì 16 ottobre 2025 , dalle 00:00 del 15 fino alle 16:00 del 16, limitazioni alla SP2 in prossimità del frantoio Feudo delle Terre Sicane (ordinanza del Libero Consorzio Provinciale).

, dalle 00:00 del 15 fino alle 16:00 del 16, limitazioni alla in prossimità del frantoio Feudo delle Terre Sicane (ordinanza del Libero Consorzio Provinciale). Sabato 18 ottobre 2025 , dalle 8:00 alle 16:00, chiusura della SP71 (via Aldo Capitano) tra via Leonardo Sciascia e Viale dei Giardini, e deviazioni su via Cavaleri Magazeni .

, dalle 8:00 alle 16:00, chiusura della tra via Leonardo Sciascia e Viale dei Giardini, e deviazioni su . 21 e 22 ottobre 2025 , dalle 00:00 fino a cessata esigenza, divieti in piazzale Ugo La Malfa e in via Petrarca , con aree riservate ai mezzi della troupe.

, dalle 00:00 fino a cessata esigenza, e in , con aree riservate ai mezzi della troupe. Lunedì 27 ottobre 2025 , dalle 6:00 alle 18:00, chiusura di piazza Pirandello, piazza Sinatra e via Empedocle , con divieti di sosta estesi a tutto il tratto compreso tra via Nenni e via Lunga.

, dalle 6:00 alle 18:00, , con divieti di sosta estesi a tutto il tratto compreso tra via Nenni e via Lunga. Martedì 28 ottobre 2025 , dalle 00:00 alle 22:00, divieto di sosta e transito in piazza Gallo e in via Atenea , nel tratto tra via Neve e la chiesa di San Giuseppe (Circolo Empedocleo).

, dalle 00:00 alle 22:00, in e in , nel tratto tra via Neve e la chiesa di San Giuseppe (Circolo Empedocleo). Mercoledì 29 ottobre 2025 , dalle 00:00 alle 21:00, ancora divieti di sosta in piazza Vittorio Emanuele .

, dalle 00:00 alle 21:00, ancora divieti di sosta in . Venerdì 7 novembre 2025, dalle 8:00 alle 16:00, chiusura di via La Loggia (viale alberato) e divieto di sosta su entrambi i lati.

La Polizia Locale invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a non lasciare i veicoli in sostanelle aree indicate, per evitare rimozioni forzate e agevolare il lavoro della produzione.

Le forze dell’ordine e gli operatori della Polizia Municipale saranno presenti nelle varie zone per garantire il corretto svolgimento delle riprese e la sicurezza della circolazione.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp