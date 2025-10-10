AGRIGENTO – Migliorano le condizioni del quarantenne ferito nello schianto di Villaseta

Buone notizie dall’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento sulle condizioni del quarantenne agrigentino rimasto gravemente ferito nell’incidente avvenuto nei giorni scorsi in via Caduti del Marzabotto, nel quartiere di Villaseta. L’uomo ha lasciato il reparto di rianimazione e si trova adesso ricoverato in chirurgia. Le sue condizioni sono in netto miglioramento e, secondo quanto trapela da ambienti sanitari, sarebbe fuori pericolo di vita. Nel corso della giornata, i medici potrebbero sciogliere la prognosi riservata.

L’incidente si era verificato nella serata di martedì scorso: il quarantenne viaggiava a bordo di uno scooter quando si è scontrato con una Fiat Multipla lungo la strada a senso unico alternato, interessata da cantieri di restyling per la realizzazione di aiuole, marciapiedi, ascensori, parcheggi e brevi piste ciclabili.

Il violento impatto aveva provocato un trauma toracico e un trauma cranico, oltre a diverse escoriazioni sul corpo. Fondamentale, secondo i medici, l’uso del casco di protezione, che gli ha salvato la vita. I carabinieri del Nucleo Radiomobile, intervenuti sul posto, avevano effettuato i rilievi e sequestrato entrambi i mezzi per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp