Agrigento, Sodano assente in Consiglio: Alonge attacca, «La città ha bisogno di un sindaco presente»

In aula la vicesindaca Miccichè. Al centro del dibattito la vicenda del neo assessore Lo Piparo, la diffusione di documenti riservati e le criticità della Polizia Municipale. Il consigliere Alonge chiama in causa direttamente il sindaco: «Rinviamo punti all’ordine del giorno perché il sindaco non c’è».

Il sindaco Michele Sodano assente, la vicesindaca Miccichè presente in aula. È questo uno degli elementi che ha caratterizzato la seduta del Consiglio comunale di Agrigento del 19 novembre. L’assenza del primo cittadino è stata al centro delle critiche del consigliere Dino Alonge, già candidato sindaco, che ha contestato la difficoltà di affrontare alcune questioni politiche e amministrative senza un confronto diretto con il vertice dell’Amministrazione.

La seduta si è concentrata soprattutto sulla vicenda del neo assessore Lo Piparo, intervenuto dopo le sollecitazioni del consigliere Spataro. A fornire chiarimenti sugli aspetti organizzativi della Polizia Municipale è stato anche il dottore Giovanni Mantione, vice segretario generale, che ha svolto le funzioni di segretario durante i lavori dopo la partenza di Mario Nunzio Anastasio, che ha lasciato il Comune per assumere un nuovo incarico alla Provincia di Isernia.

Lo Piparo: «La diffusione di documenti riservati è un fatto grave»

L’assessore Lo Piparo ha espresso la propria «costernazione» per la vicenda, precisando che, allo stato, al Comune non sarebbe pervenuto alcun atto ufficiale di indagine giudiziaria relativo alla presunta denuncia.

Ha dichiarato di voler mantenere il riserbo sui fatti, assicurando comunque piena disponibilità a fornire chiarimenti alle autorità competenti, qualora richiesti.

Il neo assessore ha posto l’accento anche sulla circolazione di documenti di servizio che, a suo giudizio, avrebbero dovuto essere mantenuti riservati. «La diffusione di documenti di servizio che richiedono riservatezza è un fatto grave», ha affermato, chiedendo che nelle sedi competenti venga accertato come tali documenti siano arrivati all’esterno e se vi siano eventuali responsabilità.

Lo Piparo ha inoltre sollecitato una posizione condivisa da maggioranza e opposizione, richiamando la necessità di tutelare la credibilità dell’istituzione comunale e la fiducia dei cittadini nella capacità dell’ente di custodire i propri atti.

Mantione: «Necessario un maggiore coordinamento nella Polizia Municipale»

Nel suo intervento, il dottore Giovanni Mantione ha annunciato una ricognizione delle attività istituzionali del Corpo di Polizia Municipale, anche alla luce delle questioni emerse durante il dibattito.

Il vice segretario generale ha riconosciuto alcune criticità organizzative, parlando di «uno scollamento nell’azione dei vari nuclei», legato anche a carenze organizzative e all’assenza di un coordinamento stabile a livello dirigenziale.

Mantione ha auspicato che questa lacuna possa essere colmata attraverso il reperimento di una figura dirigenziale a tempo pieno. Ha inoltre assicurato approfondimenti per verificare se le ipotesi di comportamenti non legittimi sollevate nel dibattito trovino riscontro concreto.

Alonge: «Il problema è il sindaco che non c’è»

L’intervento politicamente più articolato è stato quello del consigliere Dino Alonge, che ha allargato il confronto alle responsabilità dell’Amministrazione.

Alonge ha parlato di un «convitato di pietra», riferendosi al sindaco assente e alla difficoltà di affrontare in aula determinate questioni senza la presenza del primo cittadino.

«Rinviamo punti all’ordine del giorno perché il sindaco non c’è, certe cose non le diciamo perché il sindaco non c’è», ha osservato, criticando il rapporto tra Amministrazione e Consiglio comunale.

Il consigliere ha puntato l’attenzione soprattutto sulla mancata nomina del comandante della Polizia Municipale, definendola una carenza grave e non più rinviabile. Secondo Alonge, il Corpo avrebbe bisogno di una guida stabile, capace di coordinare il personale e di rappresentare un punto di riferimento operativo per gli agenti.

«Non ce la possiamo annacare più», ha affermato, sollecitando l’Amministrazione a individuare una figura competente alla guida del Corpo.

Non sono mancate le critiche dirette a Sodano, al quale Alonge ha rimproverato di non aver assunto una posizione chiara sulla vicenda che coinvolge l’assessore Lo Piparo.

«Doveva essere il sindaco a prendere posizione su questa vicenda da subito», ha dichiarato.

Il consigliere ha inoltre fatto riferimento alla trasferta del primo cittadino in Turchia, chiedendo chiarimenti sulle ragioni della partecipazione e contestando la sua assenza dalla seduta consiliare.

La fuga di documenti: «C’è una talpa»

Alonge ha condiviso le preoccupazioni sulla diffusione di documenti interni, sostenendo che la fuoriuscita di atti richieda verifiche e interventi da parte dei vertici comunali.

«C’è una fuga di notizie, c’è una talpa, c’è qualcuno che gira i documenti», ha dichiarato, invitando a individuare eventuali responsabilità e a impedire che situazioni analoghe possano ripetersi.

Si tratta di affermazioni e valutazioni espresse nel corso del dibattito, sulle quali non risultano accertamenti conclusivi. Il tema, tuttavia, ha riportato l’attenzione sulla necessità di garantire la riservatezza degli atti e la corretta gestione delle informazioni all’interno dell’ente.

Alonge critica anche la Giunta da remoto

Nel suo intervento il consigliere ha affrontato anche il tema della continuità amministrativa, criticando la frequente rotazione dei segretari comunali. Alonge ha parlato di «tre segretari» e poi di «quattro in cinque mesi», riferendo una propria valutazione sul susseguirsi degli incarichi.

Un’altra critica ha riguardato il regolamento che consente lo svolgimento delle sedute della Giunta in modalità da remoto. Alonge ha messo in discussione l’opportunità di questa soluzione, sostenendo che gli amministratori dovrebbero soprattutto incontrarsi, confrontarsi e lavorare insieme.

«Dovete vedervi, dovete stare insieme e soprattutto dovete essere più connessi con la città», è stato il suo invito.

Il consigliere ha contrapposto alle riunioni a distanza l’esigenza di una presenza concreta nei quartieri e nelle frazioni, richiamando anche la propria proposta elettorale di una Giunta itinerante.

In chiusura, con una battuta, Alonge ha rivolto un riconoscimento a Mantione, sottolineando come si trovi ormai a ricoprire troppi ruoli e a sopperire a diverse carenze organizzative dell’ente.

Seduta chiusa alle 20.36

Il vicepresidente del Consiglio comunale Marco Vullo ha dichiarato chiusa la seduta alle 20.36. Il punto 19 non è stato trattato per l’assenza del consigliere proponente; i lavori saranno aggiornati dopo la prossima conferenza dei capigruppo.

La seduta ha così riportato al centro del confronto non soltanto la vicenda dell’assessore Lo Piparo e le criticità della Polizia Municipale, ma anche il rapporto tra il sindaco e il Consiglio comunale. Un tema sul quale Alonge ha insistito con particolare durezza, chiedendo una presenza più costante del primo cittadino e un confronto diretto sulle questioni che riguardano la città.

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